Quand la boutique « Distance » invite ses clients à voler dans ses rayons à une condition particulière…

En septembre dernier, le magasin Distance a invité ses clients à voler un article et à semer le sprinter français Méba-Mickaël Zézé pour l’obtenir gratuitement.

Pour « remettre le sport au milieu du sportswear » et éviter les « attentes interminables, altercations » ou reventes à des prix affolants, BETC et Distance ont eu une idée originale. Après « Outlaw Runners » (coureurs flashés par des radars en plein Paris, l’agence et le magasin reviennent avec une campagne inédite.

Intitulée « Rob It To Get It » (« Vole le pour l’obtenir »), cette opération invite ainsi les clients à voler un article dans le magasin et semer l’agent de sécurité. Seul problème, le vigile en question n’est autre que le sprinter français Méba-Mickaël Zézé qui court le 100m en 9,99 secondes.

Une vidéo diffusée sur YouTube produite par l’agence Soldats et réalisée par Victor Sellier retrace cette journée particulière.

Dans le 3e arrondissement, les articles « les plus convoités » de la boutique ont ainsi été réservés aux clients les plus rapides. Résultat, seuls 2 personnes sur 76 ont réussi à semer Méba-Mickaël Zézé selon BETC. Totalement décalée, cette opération veut valoriser la pratique sportive et garantir des produits sportswear aux adeptes du sport.

« Comment remettre le sport au cœur du sportswear ?”. Cet objectif qu’avait Distance avait quelque chose de paradoxal. » nous explique Corentin Salignat, concepteur rédacteur senior chez BETC. « Alors, pour y répondre, on a eu une idée tout aussi paradoxale : “Organiser un drop exclusif de produits limités… pour lutter contre les drop exclusifs de produits limités.” »

« On a demandé à Méba-Mickaël Zézé d’être le temps d’une journée le vigile de la boutique. » enchaîne Damien Clanet, directeur associé de BETC. « Puis, on a invité les gens à se procurer les items les plus tendance en les volant. De cette façon, seuls les vrais sportifs, capables de courir plus vite que l’un des meilleurs sprinter français pouvaient y accéder. L’ambition était surtout de valoriser ceux qui font du sport, et aussi de taquiner un peu la hype autour du sportswear, le tout de façon fun et légère. »

« C’était un honneur de pouvoir inviter notre communauté à tester sa pointe de vitesse face à un des sprinters les plus rapides du moment. Mickaël a couru suffisamment vite pour limiter le coût de l’opération pour nous, merci à lui ! » a réagi avec humour Guillaume Pontier, fondateur de Distance.

