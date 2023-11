Quand la plateforme de streaming Max mélange cinéma et NBA sur les parquets

La plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery Max surfe sur le « NBA In-Season Tournament » pour promouvoir son catalogue et le tournoi qu’elle diffuse.

Grande nouveauté de cette saison NBA, le « In-Season Tournament » se déroule du 3 novembre au 9 décembre, le mardi soir et le vendredi soir. Cette sorte de NBA Cup (fonctionnement similaire aux coupes nationales de football) comble une période généralement calme pour la NBA, où d’autres sports sont mis en avant aux États-Unis.

Max (ancien HBO), la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery, diffuse ce In-Season Tournament sur TNT et BR Sports. Proposant également des films et séries à ses abonnés, la plateforme a décidé de rassembler et mélanger les thématiques.

Avec un contenu adapté aux réseaux sociaux, la plateforme a réalisé plusieurs visuels de terrains de basket aux couleurs d’un film ou d’une série.

Court is now in session. In celebration of the NBA In-Season Tournament, check out some Max-inspired custom courts. The In-Season Tournament resumes tonight on Max and TNT. pic.twitter.com/mmy0I6lsYg — Max (@StreamOnMax) November 14, 2023

Barbie, Game of Thrones, Superman, The Last of Us, Harry Potter, Les Sopranos, Batman ou encore Succession, entre autres, se sont ainsi incrustés sur les parquets NBA. Une promotion originale qui mélange film, série et sport pour un divertissant complet, à l’américaine !

À lire aussi