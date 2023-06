Quand Puma organise une tournée européenne avec LaMelo Ball

La semaine dernière, la marque au félin organisait une tournée européenne pour faire découvrir l’univers de son ambassadeur LaMelo Ball. « The Melo Master Tour » avait lieu à Milan, Berlin, Paris et Londres.

Élu « NBA Rookie of the Year » en 2021, LaMelo Ball détient une grosse cote de popularité aux US. Forcément, qui dit popularité, dit visibilité. Alors pour développer sa gamme basket baptisé « Puma Hoops », la marque allemande n’a pas hésité à signer le prodige en 2020 et à lui dédier une gamme de chaussure.

Après une troisième année en NBA sous les couleurs des Charlotte Hornets, il était temps pour LaMelo de découvrir l’Europe. Puma s’est donc chargé de créer « The Melo Faster Tour ». Ainsi, à travers 4 villes du vieux continent (Milan, Londres, Paris, Berlin) l’équipementier invitait les fans du joueur à se plonger dans son univers. L’occasion également de promouvoir le nouveau modèle de la chaussure signature du joueur, la « MB.02 Be You » vendue 170€.

Et ils étaient nombreux dans la ville lumière. Dans la Galerie Ellia du Marais, chaussures signatures, poster grandeur nature, panier de basket et mini musée à l’effigie de LaMelo faisaient fièrement partie de l’expérience. « C’est une véritable fête pour la marque Puma et la basket en général » explique Élodie Pelissou, account manager de l’agence Com’over qui s’est occupée de cette tournée européenne pour Puma (concept, DA, event, relation presse, influence, contenu)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA Basketball (@pumahoops)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA (@puma)





Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’attaquant du Bayern Munich Kingsley Coman a également fait son apparition lors de l’événement. Le but pour Puma étant ainsi de créer une vraie communauté autour de la marque en rassemblant ses athlètes quelque soit leur discipline. Le résultat est plutôt bon puisque la majeur partie des jeunes présents dans la Galerie portait du Puma et se réjouissait d’avoir 2 stars du basket et du football dans la même salle.

À lire aussi