Quel impact économique pour Munich avec le premier match NFL délocalisé à l’Allianz Arena ?

Le 13 novembre 2022, l’Allianz Arena de Munich a accueilli un match de National Football League. Une opération qui aura généré un impact économique de 70,2 millions d’euros pour la ville de Munich et sa région.

L’étude menée par The Sports Consultancy Group précise également que 32,2 millions d’euros sont pris en compte comme dépenses directes.

Ainsi, les fans auraient dépensés 333 euros par jour en moyenne à Munich pendant le week-end, soit plus que la dépense moyenne d’un touriste dans la ville qui est de 225€ par jour.

La rencontre entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Seahawks de Seattle a été regardée par près de 8,2 millions de téléspectateurs dans le monde. Il s’agit également du match de saison régulière « international » le plus regardé de l’histoire de la NFL aux USA avec 5,8 millions de téléspectateurs (sans compter ceux de Tampa et de Seattle).

La saison prochaine, 2 matchs de saison régulière de NFL se joueront ainsi en Allemagne avec notamment les Chiefs de Kansas City et les New-England Patriots. Les deux autres équipes n’ont pas encore été annoncées. À ce jour, la NFL compte organiser 4 matchs de saison régulière d’ici 2025 chez nos voisins allemands.

