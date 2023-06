Quelles audiences pour les finales NBA 2023 et les Playoffs ?

La semaine dernière, les Denver Nuggets emmenés par Nikola Jokic ont remporté leur premier titre NBA en dominant le Heat de Miami lors des finales qui se concluent à l’issue du match 5 (4-1).

Concernant les audiences, ces finales de la National Basketball Association « presented by YouTubeTV » ont enregistré 11,64 millions de téléspectateurs en moyenne par match sur ABC. Le match 5, décisif, enregistre une audience moyenne de 13,08 million et un pic à 17,88 millions de téléspectateurs, mardi dernier, à 23h.

Les playoffs 2023 « presented by Goofle Pixel » diffusés sur ABC, ESPN et TNT ont attiré en moyenne 5,47 millions de téléspectateurs par match, ce qui en fait les éliminatoires les plus regardées des 5 dernières années.

Sur les réseaux sociaux, la NBA revendique un total cumulé sur l’ensemble de ses plateformes de huit milliards de vues pour les playoffs 2023.