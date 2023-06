Quels dispositifs pour Eurosport et la Chaîne L’Equipe, diffuseurs du centenaire des 24 Heures du Mans ?

Ce samedi 10 juin aura lieu la mythique course des 24 Heures du Mans qui célèbre son centenaire en 2023.

Entre télévision, réseaux sociaux et application, un dispositif exceptionnel est proposé pour les passionnés qui n’auront pas la chance d’être sur place.

« Nous allons accueillir au moins 30% de spectateurs en plus avec un total d’environ 300 000 spectateurs, c’est un vrai challenge à relever » nous a précisé Pierre Fillon, Président de l’ACO, dans une interview.

Diffuseur en clair de la course en France, la chaîne L’Équipe retransmettra les 24h du Mans en direct et en clair le samedi 10 juin de 9 h 30 à 21 heures. Puis de 22 h 55 à 1 h 30 du matin. Enfin, le lendemain, L’Équipe diffusera 5h de course jusqu’à l’arrivée. Un plateau sera délocalisé au Mans et Messaoud Benterki sera le présentateur. Plus de 30 personnes seront mobilisées.

De son côté, Eurosport a diffusé les essais libres du mercredi et jeudi, les essais qualificatifs ainsi que l’Hyperpole. Samedi, la course sera diffusée en direct de 15 heures à 17 h 30 sur Eurosport 2 puis de 17h30 à 14h30 le dimanche sur Eurosport 1. L’arrivée sera à suivre dès 14 h 30 sur Eurosport 2. L’équipe éditoriale est composée de Gilles Della Posta, Thomas Bihel, Romain Hussonnois, Éric Helary, Paul Belmondo, Franck Lagorce, Tom Kristensen,…

La course est également accessible via l’application « 24h Le Mans TV » disponible sur Android et IOS. Sur celle-ci, le classement en temps réel, mais aussi des détails sur les performances des pilotes seront disponible.

Les fans pourront également voir les coulisses de la course à travers les différents réseaux sociaux officiels des 24h du Mans.

À lire aussi