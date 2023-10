Qui est Infinite Athlete, nouveau sponsor maillot de Chelsea FC pour la saison 2023-2024 ?

Ce samedi, Chelsea FC a officialisé l’arrivée d’Infinite Athlete comme nouveau sponsor maillot face avant pour la saison 2023-2024. Depuis le début de la saison, les Blues évoluaient sans partenaire à cet emplacement.

Dans le cadre de ce contrat, Infinite Athlete devient Partenaire Principal de Chelsea et aura notamment son logo sur le devant des maillots des équipes masculines et féminines ainsi que sur la manche des maillots d’entraînement.

Selon les médias anglais dont The Telegraph, le montant de ce contrat de sponsor maillot est évalué à 40 millions de livres, soit environ 46 millions d’euros pour cette saison.

Pour célébrer l’arrivée d’Infinite Athlete sur le maillot des Blues en remplacement de l’opérateur télécom Three (3), les deux partenaires ont publié une courte vidéo illustrant la nouvelle visibilité.

Notons que la société Infinite Athlete était déjà partenaire technologique du club de Premier League depuis quelques mois. Une nouvelle société lancée en 2023 qui est spécialisée dans l’intelligence artificielle dans le sport et qui travaille déjà avec quelques grandes ligues et équipes. Une technologie qui oeuvre pour la performance, la santé, la sécurité ou encore la Fan Experience. Un système d’exploitation qui utilise et met à profit de nombreuses données, la fameuse data.

La technologie d’intelligence artificielle « Match View X » (MVX) d’Infinite Athlete, co-fondée par Charlie Ebersol, permet notamment aux diffuseurs et autres détenteurs de droits de proposer des contenus encore plus personnalisables. Une société b2b donc qui se servira du club anglais pour promouvoir ses services aux autres acteurs du sport business.

Précisons que côté merchandising, les maillots Nike de Chelsea de cette saison seront bientôt disponibles avec le flocage du nouveau sponsor Infinite Athlete.

Que propose la société Infinite Athlete, sponsor maillot de Chelsea ?

