Qui fabrique le trophée du Ballon d’Or ?

Lundi 30 octobre prochain, le théâtre du Châtelet accueillera à la cérémonie du Ballon d’Or 2023, le trophée qui récompense chaque année le meilleur joueur de football.

Pour confectionner ce trophée haut en symbole qui pèse 15 kilos, les organisateurs font travailler depuis 1956 la Maison Mellerio qui façonne discrètement dans son atelier du 9 rue de la Paix, le Ballon d’Or.

Au total, la fabrication du Ballon d’Or nécessite une centaine d’heures de travail qui mobilise 5 artisans. Un assemblage qui débute 6 mois avant sa livraison.

Comment est fabriqué le Ballon d’Or par la Maison Mellerio ?

Après avoir soudé deux demi-sphères de laiton, l’orfèvre y crée une ouverture qui permet d’enchâsser le ballon sur le bloc de pyrite. Il passe ensuite dans les mains du ciseleur qui le remplit d’une matière appelée « ciment » afin qu’il puisse y repousser le métal selon un tracé réalisé au préalable, et ainsi faire apparaître les coutures du ballon. Cette étape demande beaucoup de précision et de rigueur pour reproduire à l’identique les trente-deux panneaux qui constituent un ballon de football. Elle dure environ 15 heures. Ensuite c’est le polisseur qui le récupère avant de le confier au graveur, qui va y inscrire à la main le logo de France Football et l’année de l’édition. Ensuite il est plongé dans un bain d’or et repasse dans les mains de l’orfèvre qui réalise le montage final sur son socle de pyrite. Ce dernier a auparavant été trouvé par notre expert en pierres précieuses et ensuite travaillé par un glypticien qui a arasé la pierre afin qu’elle épouse parfaitement la plaque de laiton doré sur laquelle tout le trophée repose.

Outre le Ballon d’Or, Mellerio signe également d’autres trophées dans le sport comme ceux de Roland-Garros et d’autres dans le golf, l’équitation et la voile.

