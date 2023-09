Red Bull en mode « Japanese Game Show » avant le Grand Prix de Formule 1 du Japon

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 disputé à Suzuka (Japon) ce dimanche, Red Bull a mis en scène les pilotes de ses deux écuries dans une activation teintée de la culture pop japonaise et de certaines émissions TV.

Max Verstappen et Sergio Perez, pilotes d’Oracle Red Bull Racing, ont affronté Yuki Tsunoda et Liam Lawson, pilotes de la Scuderia AlphaTauri, dans une série de défis loufoques, notamment à bord de mini-camionnettes.

Du contenu sur mesure pour la marque spécialisée dans le brand content depuis plus d’une décennie.

Une étape japonaise du « (Un)Serious Race Series » remportée par Max Verstappen et Sergio Perez. Un peu plus tôt dans l’année, une course de mini-bateau à Miami ou encore une course de Mega Truck à Spielberg avaient été organisées par la marque de boisson énergisante.