Reebok nomme Shaquille O’Neal au poste de « President of Basketball »

La marque d’origine anglaise Reebok a officialisé le nouveau poste de son ambassadeur emblématique Shaquille O’Neal en tant que « President of Basketball ».

La marque et la légende la NBA ont partagé une publication commune sur les réseaux il y a quelques jours annonçant le nouveau poste de Shaq.

Tout au long de ses 19 ans de carrière, Shaquille O’Neal portait des Reebok aux pieds. Faisant de ce partenariat l’un des plus emblématique de l’histoire du basket.

« Il n’y a personne de meilleur que ce gars pour prendre la barre et ramener notre marque à sa place légitime dans le basket-ball »

Depuis 2021, Reebok appartient à Authentic Brands Group qui avait racheté la marque à adidas pour 2,1 milliards d’euros. Dans les mois à venir, Reebok partagera plus de détails sur sa nouvelle stratégie dans le basketball. La marque devrait ainsi revenir sur les terrains en 2025. En 2018, c’est Puma qui effectuait son grand retour dans le basket avec notamment un certain Jay-Z.

« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec Shaquille avec cette nomination historique. En tant qu’athlète, il a laissé une empreinte incroyable non seulement sur notre marque, mais sur l’ensemble du sport et de la culture du basket-ball. » explique Todd Krinsky, le PDG de Reebok. « Avec la combinaison de son histoire profondément enracinée avec Reebok et de l’influence régnante qu’il a exercée sur le jeu, il n’y a personne de meilleur que ce gars pour prendre la barre et ramener notre marque à sa place légitime dans le basket-ball. »

Au lendemain de cette annonce, Reebok a également placé le « hall of famer » Allen Iverson en tant que vice-président de Reebok basketball. Une nouvelle qui a ravi son supérieur. « Shaq et Al de retour – ça fait du bien. » réagit-il.

La jeune joueuse Angel Reese nouvelle ambassadrice Reebok

À peine nommé et déjà au boulot ! Shaq et Reebok ont ainsi annoncé, il y a quelques heures, la signature de la basketteuse universitaire Angel Reese. L’américaine de 21 ans (1m91) évolue depuis 2022 à l’université des Tigers de LSU, Louisiane.

À lire aussi