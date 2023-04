Renault devient Partenaire Majeur de la Fédération Française de Judo jusqu’en 2024

j

Cet après-midi, la Fédération Française de Judo a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Renault.

Dans le cadre de cet accord, le constructeur automobile devient Partenaire Majeur pour une durée de deux ans, 2023 et 2024. Le logo Renault sera visible sur la manche gauche du judogi de tous les athlètes pendant les compétitions internationales (championnats du monde, championnats d’Europe, Grands Slams et Grands Prix) et nationales. Une visibilité sur les kimonos qui débute dès les championnats du monde à Doha (7 au 14 mai).

En outre, Renault devient le premier partenaire national de la Judo Pro League, ligue mixte dont la saison 2 se déroulera entre août et décembre 2023.

« Rendre la pratique de ce sport populaire encore plus accessible à tous les publics »

« Nous nous associons aujourd’hui à France Judo car nous partageons avec eux de fortes valeurs communes de performance, de diversité et d’inclusion. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’aller à la rencontre des fans de judo via les clubs et les nombreuses compétitions organisées sur le territoire en France et surtout de rendre la pratique de ce sport populaire encore plus accessible à tous les publics grâce au soutien que nous nous sommes engagés à apporter à la création de nouveaux dojos » explique Arnaud Belloni, Directeur Global Marketing de la marque Renault.

France Judo 🤝 @renault_fr Renault devient partenaire majeur de France Judo et le premier sponsor de la @proleaguejudo. 🥋🌟#FierdEtreJudoka pic.twitter.com/Jz8Zafhib8 — France Judo (@francejudo) April 26, 2023

Déjà impliqué auprès de la FFT et de Roland-Garros, Renault soutiendra la création de 20 dojos dans les zones rurales et prioritaires dans le cadre de son programme « Give Me 5 ». Une initiative de responsabilité sociale également soutenue par les récents ambassadeurs de Renault, Félix Auger-Aliassime et Luca Van Assche.

« France Judo est très fière de s’associer à une marque française telle que Renault, qui soutiendra nos Équipes de France et qui permettra aux grands projets de développement du judo en France de passer à la vitesse supérieure. Nous travaillerons de concert pour bâtir des dojos solidaires et inclusifs mais aussi pour faire grandir la Judo Pro League autour des valeurs de mixité et de performance » ajoute Stéphane Nomis, Président de France Judo.

A lire aussi