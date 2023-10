Revolut nouveau « Presenting Sponsor » du NBA Paris Game 2024

Hier, la National Basketball Association (NBA) a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Revolut.

Dans le cadre de cet accord, la banque en ligne sera notamment le « Presenting Partner » du NBA Paris Game 2024 qui se disputera le 11 janvier 2024 à l’Accor Arena. Un troisième match de saison régulière délocalisé à Paris qui opposera les Brooklyn Nets aux Cleveland Cavaliers.

En outre, Revolut devient partenaire officiel de la NBA sur certains territoires en Europe comme la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne ou encore le Royaume-Uni.

Les clients de Revolut auront quelques avantages comme un accès à une prévente exclusive sur la billetterie du NBA Paris Game 2024 et des réductions sur le merchandising NBA. Revolut sera également présent à la NBA House, événement gratuit pour les fans qui sera de nouveau organisé dans la capitale.

« Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer notre toute première collaboration avec la NBA. Le basket-ball est un phénomène mondial, sa popularité est inégalée et elle est en parfaite adéquation avec notre mission : connecter les individus à travers le monde en construisant la première banque véritablement globale » explique Antoine le Nel, VP Growth & Partner chez Revolut, dans un communiqué.

« Il y a une dynamique incroyable autour du basket-ball et de la NBA en France »

« Il y a une dynamique incroyable autour du basket-ball et de la NBA en France, et nous sommes impatients de travailler avec Revolut pour engager encore davantage les fans en janvier et au-delà » ajoute Dina Ahmad, Vice-Présidente de la NBA pour l’Europe et le Moyen-Orient, New Business Ventures & Global Partnerships.

A date, les autres sponsors de ce NBA Paris Game 2024 sont 2K, Foot Locker, Gatorade, Hotels.com, La Française des Jeux, Nike et Tissot. Au rang de « Presenting Partner », Revolut succède à Nike qui était mis en avant lors de l’édition 2023.

