Rexel devient le partenaire officiel du Tour de France

Pour les trois prochaines années, Rexel s’associe au Tour de France avec l’objectif d’accélérer la transition énergétique de la course.

L’expert mondial de la distribution de produits et de services pour le monde de l’énergie est donc le nouveau partenaire du Tour de France. Ainsi, avec l’envie commune « d’électrifier » la course de vélo la plus mythique du monde, les deux parties vont travailler main dans la main pendant trois ans. Rexel a pour objectif de déployer 400 000 bornes de recharges électriques sur le territoire français d’ici 2030.

« Nous sommes fiers de devenir partenaire du Tour de France, un événement ancré dans le cœur des Français et qui participe chaque année à valoriser ses territoires. Rexel conçoit et partage des solutions d’électrification pour les entreprises et collectivités, afin de construire un avenir énergétique positif. Nous mettrons le savoir-faire et l’énergie de nos 5000 collaborateurs au service du Tour de France et des territoires. » explique Thomas Moreau, président de Rexel France.

« Locataire de son stade, le Tour de France est résolument engagé, depuis maintenant plus de 10 ans, à tendre vers une organisation toujours plus écoresponsable, pour protéger le patrimoine naturel, cet écrin dans lequel évoluent les meilleurs cyclistes du monde et qui est notre bien commun. S’associer à un expert du secteur de l’énergie comme Rexel permettra à l’épreuve de poursuivre sur le chemin de la réduction de son impact, en permettant l’accélération de l’électrification des territoires, au service d’une mobilité plus durable. » explique Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, dans un communiqué.

À lire aussi