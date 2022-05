Roland-Garros 2022 – 10 DJs vont enflammer les matchs de soirée sur le court Philippe Chatrier

Pour cette édition 2022 de Roland-Garros, les dix matchs disputés en soirée et diffusés en exclusivité sur Prime Video feront le plein de spectateurs avec la fin des jauges.

Pour la Fédération Française de Tennis, « les sessions de soirée permettront d’avoir entre 140 000 et 150 000 spectateurs supplémentaires » nous confiait il y a quelques jours Amélie Oudéa-Castéra, ancienne Directrice Générale de la FFT et nommée vendredi Ministre des Sports et des JO et Paralympiques.

Pour enrichir la Fan Experience des spectateurs qui assisteront à ces night sessions, Roland-Garros, en association avec son parrain officiel BNP Paribas, va proposer un DJ set chaque soir, à partir de 20h30.

Au total, 10 DJs vont se succéder pour ambiancer les 10 soirées sur le court Phlippe Chatrier, avant le début des matchs programmé à 21h. Un avant-match électrique baptisé « DJ SET and MATCH ».

Le premier DJ à enflammer la « Night Session » de Roland-Garros devant une jauge pleine sera Bon entendeur. Ce sera pour le match opposant Novak Djokovic à Yoshihito Nishioka ce lundi 23 mai.

Roland-Garros 2022 – La programmation des DJs pour les 10 matchs de soirée

Lundi 23 mai : Bon entendeur

Mardi 24 mai : MYD

Mercredi 25 mai : La Fine Equipe

Jeudi 26 mai : Møme

Vendredi 27 mai : Jean Tonique

Samedi 28 mai : Etienne de Crecy

Dimanche 29 mai : Yuksek

Lundi 30 mai : Boston Bun

Mardi 31 mai : Jabberwocky

Mercredi 1er juin : Synapson

Pour rappel, l’entrée des joueuses et des joueurs bénéficiera cette année d’une toute nouvelle scénarisation. Un clip présentant l’Affiche du soir sera diffusé sur les écrans géants du court Philippe-Chatrier. Les champions, eux, seront invités, dès leur sortie des vestiaires, à suivre un parcours immersif et lumineux, retransmis sur les écrans, qui les conduira jusqu’à l’entrée du court Philippe-Chatrier. Une panneautique LED est désormais installée sur le court permettant ainsi d’offrir de nombreuses possibilités d’animations visuelles.

Chut! Répétions des leds version night session… comme si vous y étiez #RG22 #RolandGarros

Les sessions de soirées électriques à Roland-Garros

J-7 pic.twitter.com/GcuQdUjYhQ — Sarah Pitkowski (@SarahPitko) May 17, 2022

La fanfare de BNP Paribas de retour dans les tribunes

Créée en 2015 par BNP Paribas avec le soutien de « Captain McEnroe », la We Are Tennis Fan Academy (WATFA) sera de retour à Roland-Garros après deux ans d’absence.

Plus de 500 fans, invités par la banque, animeront les 10 soirées du tournoi. En parallèle, BNP Paribas (We Are Tennis) va également convier quelques personnalités à venir participer au dispositif de la fanfare.

Lundi 23 mai : Evan Fournier

Mercredi 25 mai : Claude Dartois (Koh Lanta)

Samedi 28 mai : LeKemar

Dimanche 29 mai : Cartman

Lundi 30 mai : Chloé Jouannet

Mardi 31 mai : Nino Arial

Mardi 31 mai : Jérôme Niel

Mercredi 1er juin : Estelle Denis

Aimé ou détesté, le dispositif WATFA ne devrait donc pas passé inaperçu cette année pour son retour. Reste à savoir si l’ambiance proposée correspondra au standing des sessions de soirée.