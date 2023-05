Roland-Garros 2023 : Amazon Prime Video met en scène Jo-Wilfried Tsonga et Caroline Garcia dans sa publicité

Diffuseur de Roland-Garros, Prime Vidéo revient cette année avec un nouveau spot publicitaire qui met en scène Jo-Wilfried Tsonga et Caroline Garcia.

Conçu par l’agence Fred & Farid, le film reprend la bande son « The Rhythm of the Night » utilisée l’année dernière pour son spot avec Gaël Monfils.

Pour sa campagne promotionnelle 2023 « Roland-Garros anime vos soirées », Amazon Prime Video mise sur le jeune retraité des courts Jo-Wilfried Tsonga (consultant Prime Video) et la numéro 5 mondiale au classement WTA Caroline Garcia.

Un spot réalisé par Matt Devine (De Gaulle/La Pac) qui sera visible sur le digital et en télévision (25 mai). En parallèle, une campagne radio sera également déployée à partir du 28 mai.

Pour rappel, Prime Video diffuse en exclusivité les 10 matchs de soirée (night sessions) de ce Roland-Garros 2023 ainsi que les matchs disputés sur le court Simonne-Mathieu.

Shopping : La diffusion de Roland-Garros est incluse dans l’abonnement Amazon Prime (6,99€/mois ou 69,90€/an – essai gratuit de 30 jours).

Le spot pub 2022 avec Gaël Monfils

Le spot 2021 avec Stan Wawrinka et Martin Solveig

