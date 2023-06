Roland-Garros 2023 célèbre les 10 ans du mariage pour tous à Paris avec un « Pride day »

Ce mercredi 7 juin, les allées de Roland-Garros seront aux couleurs LGBTQI+ pour le premier « Pride day » du tournoi parisien.

Il y a 10 ans, jour pour jour, avait lieu le tout premier mariage d’un couple homosexuel dans la capitale (7 juin 2013). C’est donc cette date symbolique que Roland-Garros a choisi pour célébrer le mariage pour tous. Une action qui « correspond aux valeurs d’inclusion et de diversité portées par la FFT ».

Ainsi, les fans pourront profiter de tattoos éphémères et du photo booth « Pride day ». Les LEDs sur les courts afficheront les couleurs arc-en-ciel, tout comme les réseaux sociaux de Roland-Garros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roland-Garros (@rolandgarros)





Mercredi 7 juin, la ville de Paris célèbrera les 10 ans du premier mariage pour tous et Roland-Garros aussi. Nous allons lancer une initiative de type « Pride Day » comme à l’US Open et l’Open d’Australie » nous expliquait il y a quelques jours Caroline Flaissier, Directrice Générale de la Fédération Française de Tennis, dans une interview. « Nous allons créer du contenu, des filtres, des activations sur les réseaux sociaux et nous invitons nos partenaires à nous rejoindre. C’est vraiment un relation qui va dans les deux sens ».

Par ailleurs, le 23 juillet prochain, la FFT accueillera pour la deuxième année consécutive au sein du stade Roland Garros les phases finales de la « Paris Summer Cup ». Organisé par le DJTP (Double Jeu Tennis Paris), seule association LGBTQI+ de tennis de Paris affiliée à la FFT, est un tournoi international sous l’égide de la GLTA (Gay and Lesbian Tennis Alliance), fédération internationale LGBTQI+ de tennis. Lors de l’édition 2022, 138 joueurs étaient présents.

