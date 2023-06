Roland-Garros 2023 : France Télévisions dresse le bilan de ses audiences TV

Au lendemain de la finale 2023 de Roland-Garros opposant Novak Djokovic à Casper Ruud, France Télévisions a communiqué quelques chiffres concernant ses audiences TV.

Des chiffres qui intéresseront évidemment les partenaires du tournoi (21), les équipementiers des joueurs et joueuses, les annonceurs associés à France Télévisions ainsi que le tournoi lui-même.

Un pic à 6,5M pour la balle de match de Djokovic-Ruud sur France 2

Au cumul, l’évènement a semble-t-il moins attiré les foules avec 40,5 million de téléspectateurs sur les antennes et plateformes de France Télévisions contre près de 42 millions il y a un an. Pour rappel, le tournoi était diffusé sur France 2, France 3, France 4 et france.tv dès 11h pour les matchs de journée exclusion du court Simonne Mathieu qui était sur Prime Video.

La meilleure audience du tournoi a été réalisée par la finale du simple messieurs diffusée dimanche à 15h sur France 2 (le match était co-diffusé sur Prime comme les 1/2 finales). Le sacre du serbe a attiré 4,8 millions de téléspectateurs en moyenne et 42% de PdA. Le pic a été enregistré au moment de la balle de match avec 6,5 millions de téléspectateurs qui ont assisté sur France 2 au 23ème Grand Chelem de Djokovic.

De son côté, la finale Dames opposant Iga Swiatek à Karolina Muchova diffusée samedi après-midi sur France 2 (co-diffusion également sur Prime Video) a enregistré une audience moyenne de 2,2 millions téléspectateurs et 25,2% de PdA. Le pic sur la balle de match est monté à 3,5 millions.

Les autres chiffres communiqués par France Télévisions :

1,8 million de téléspectateurs en moyenne les après-midi sur France 2 et 20,7% de PdA (meilleure PdA depuis 2008)

Pic à 4,1 millions pour Djokovic-Alcaraz en demi-finale sur France 2

Pic à 3,2 millions pour Van Assche-Davidovich-Fokina sur France 2

Pic à 3,1 millions pour Swiatek-Haddad Maia sur France 2

Pic à 2,7 millions avec Pouille-Rodionov le 1er jour de RG sur France 3

24,4 millions de vidéos vues sur france.tv, francetv sport et franceinfo quinzaine + qualifications (en progression de + de 20%), pour 300 millions de minutes consommées

5,9 millions de visites sur la plateforme franceinfo pour les pages Roland Garros, +13%

🎾 #RolandGarros | Derrière chaque finale, tout est orchestré pour faire vivre aux téléspectateurs la passion du tennis en direct de @rolandgarros. Sophie Renoud-Camus, directrice de production des sports à @Francetele, nous raconte les coulisses du dispositif. pic.twitter.com/8gXoaMH1J1 — France Télévisions (@Francetele) June 11, 2023

