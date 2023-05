Roland-Garros 2023 – Jo-Wilfried Tsonga nouveau consultant pour Amazon Prime Video

Ce matin, Amazon Prime Video a officialisé l’arrivée de Jo-Wilfried Tsonga comme nouveau consultant pour Roland-Garros 2023.

« Le vainqueur de la Coupe Davis 2017 fera ses premiers pas de consultant depuis le studio Prime Video du Philippe-Chatrier, là où un an plus tôt il avait décidé de prendre sa retraite après une carrière riche de 18 titres en simple et 4 en doubles » explique le communiqué.

Parmi les consultants de Prime Video, Tsonga rejoint notamment Marion Bartoli, Tatiana Golovin, Pauline Parmentier, Fabrice Santoro, Guy Forget ou encore Arnaud Clément. « Cette équipe d’experts proposera ses analyses et ses commentaires sur les matchs pendant toute la durée du tournoi ». En cabine, ils seront accompagnés de Camille Pin, Alban Lepoivre, Olivier Jacquemin, Frédéric Verdier et Romain Bouchenot.

Hâte de reprendre du service à @rolandgarros en tant que consultant @PVSportFR, un an après cet inoubliable moment partagé avec vous @corinnedubreuil #TsongaTeam #RGsurPrime pic.twitter.com/XbtlndisRi — Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) May 10, 2023

Pour accompagner les consultants en plateau, la chaîne s’appuiera sur Thibault Le Rol et Clémentine Sarlat en tant que présentateurs principaux. Benoit Daniel, Maly Thomas, Virginie Sainsily, Antoine Benneteau et Paul de Saint-Sernin complètent l’équipe Prime Video.

Roland-Garros 2023 : le programme de Prime Video

Cette année, Prime Video diffusera Roland-Garros en direct à partir du 22 mai jusqu’à la finale hommes le 11 juin.

Dans son offre, qui complète la couverture du tournoi de France Télévisions, Prime Vidéo diffusera :

• Du 22 au 26 mai : les 2 principaux courts de qualification.

• Du 28 mai au 9 juin : tous les matches joués sur le court Simonne-Matthieu en exclusivité

• Du 29 mai au 7 juin : les 10 sessions de soirée du court Philippe-Chatrier en exclusivité

• Du 8 au 11 juin : les demi-finales et finales homme et femme, simples et doubles.

Les membres Prime auront également accès aux différentes émissions qui seront proposées. A partir de 10h45, Clémentine Sarlat prendra l’antenne depuis le studio Prime Zone situé dans les allées de Roland-Garros. A 19h45, Thibault Le Rol lancera l’émission de la session de soirée depuis le studio du Philippe-Chatrier jusqu’au début de la rencontre à 20h30. Après le match, une émission débrief reviendra sur le match.

Pour rappel, la diffusion de Roland-Garros est incluse dans l’abonnement Amazon Prime (6,99€/mois ou 69,90€/an).