Roland-Garros 2023 : Quel dispositif sur France Télévisions ?

Le plus prestigieux des tournois sur terre battue est de retour à Paris et France Télévisions, diffuseur historique, proposera une nouvelle fois un dispositif dense.

Le soleil, les après-midi orangers par un sol si particulier, du tennis et le début de l’été. Malgré l’absence de son dieu, Rafael Nadal, l’excitation que produit Roland-Garros ne faiblit pas. Les qualifications du tournoi viennent tout juste de commencer et son diffuseur historique, France Télévisions enregistre déjà de belles performances. Ce lundi, le site france.TV a enregistré plus de 320 000 vidéos vues.

10h de direct par jour

Dimanche 28 mai, place aux choses sérieuses, avec le début des tableaux principaux de Roland Garros dès 11h sur France 3, puis tout au long de la journée sur les antennes de France Télévisions. Depuis la terrasse du court Philippe-Chatrier, Laurent Luyat, qui célébrera ses 20 ans à la présentation de Roland-Garros sur France Télévisions, sera accompagné par les anciens joueurs devenus consultants Mary Pierce, Michaël Llodra, mais également Justine Henin, Patrick Mouratoglou ainsi que Michaël Jeremiasz.

À la télé, sur l’ appli et sur les réseaux sociaux !

Cédric Beaudou remplacera Laurent Luyat sur les journées de repos. Nelson Monfort s’assurera de recueillir les impressions ainsi que les réactions des joueurs pendant toute la durée du tournoi. Parallèlement, Marie Mamère et Claire Vocquier-Ficot présenteront le magazine « Tout Le Sport Roland-Garros » pour résumer les meilleurs moments de chaque journée, du lundi au jeudi à partir de 20h45 et les vendredis et samedis à 20h10 sur France 3. Les dimanches 4 et 11 juin sur France 3, l’émission « Stade 2 » sera aussi présenté depuis la terrasse par Laurent Luyat, à partir de 20h05.

Sur les réseaux sociaux, France Télévisions va également prolonger le plaisir avec notamment un live twitch animé par Maxence Regnault et entouré de journalistes et consultants de France TV Sport, pour un « débrief des matchs du jour, des jeux et surprises en compagnie de leurs invités ». Baptisé « Court du soir », le live diffusé sur la chaîne Twitch de France.tv du 29 mai jusqu’au 7 juin à 21 heures (les 9, 10 et 11 juin entre 12 et 14 heures).

France TV annonce également la présence du créateur de contenu Samy Benbrahin pour faire vivre les coulisses du tournoi sur Instagram et TikTok.

Le tennis en réalité virtuel ?

Au RG Lab (située entre la Porte B et la zone de convivialité, entièrement dédiée à l’expérience du tennis connecté et aux nouvelles technologies), la direction numérique de France TV et la FFT présenteront « différents prototypes sur le thème du « Tennis Virtuel ». » Des expériences seront proposées sur différentes plateformes et écrans immersifs dont la restitution de matchs en 3D.

Le groupe va ainsi « tester l’évolution de ces nouveaux formats » et « en évaluer le potentiel au sein des futures offres de France Télévisions. »

