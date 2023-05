Roland-Garros 2023 : Renault intensifie ses activations et dévoile un spot publicitaire remplie de terre battue

Partenaire Premium de Roland-Garros depuis l’année dernière, Renault muscle ses activations pour l’édition 2023.

Succédant à Peugeot, sponsor de longue date des Internationaux de France, la marque au losange se doit d’être très actif dans sa communication afin d’emerger le plus rapidement possible comme partenaire de Roland-Garros.

Pour y parvenir, et outre une présence de son losange sur les filets des principaux courts, Renault déploie un spot publicitaire remplie de terre battue. Sur la musique « It’s the Most Wonderful Time of the Year », Renault ouvre la plus belle saison de l’année.

Une publicité qui met en scène les 3 ambassadeurs Renault, Félix Auger-Aliassime, Luca Van Assche et Diede de Groot, dans un monde où la terre battue tombe du ciel comme de la neige. L’ancienne joueuse de tennis Gabriela Sabatini, récente ambassadrice Renault en Argentine (voir plus bas) ne figure pas de le film.

Un spot publicitaire qui sera diffusé en télévision au niveau monde à partir du 28 mai comme nous le précise Renault.

Une Renault 5 co-brandée Roland-Garros pour 2024 !

En tant que partenaire de Roland-Garros, le constructeur automobile français profitera de sa présence dans les allées du stade pour exposer le show-car Renault 5 Prototype dans une livrée spéciale Roland-Garros arborant un coloris blanc satin métallisé. Sur le bolide, on retrouve la Croix de Saint-André, symbole emblématique du stade Roland-Garros, sur les grilles latérales. Le logo RG rétroéclairé est également présent en remplacement du chiffre 5.

Un prototype qui deviendra en 2024 réalité avec un modèle de série. Une version Roland-Garros sera notamment commercialisée. Une voiture Renault 100% électrique co-brandée qui aura la lourde tâche de succéder à la mythique Peugeot 205 Roland-Garros verte.

4EVER Trophy (ci-dessous) sera également exposé par Renault sur son stand Roland-Garros. Un modèle qui revisite la teinte Bleu Ile de France apparue en 1962 sur la Renault 4. Pour rehausser son design, des touches jaune fluorescent apparaissent sur les sangles de galerie, le bouclier, les ressorts d’amortisseur et les emblèmes de roues.

185 véhicules Renault pour Roland-Garros 2023

Pour cette édition 2023, Renault met à disposition du tournoi une flotte de 185 véhicules composée notamment de 90 Mégane E-Tech électrique, 30 Austral E-Tech full hybrid et 20 Nouveaux Renault Espace E-Tech full hybrid.

Pour les 30 ans de Twingo, 3 Twingo rétrofitées électriques développées avec R-FIT transporteront également les fans et invités.

Twingo Gangsta Crew: Directement inspirée de la culture west coast et du hip-hop, cette Twingo rétrofitée est également un hommage inattendu à une tendance automobile décalée des années 90, les lowriders californiens.

Twingo Top Model: Plongez dans les défilés de mode des années 90 avec cette Twingo rétrofitée. Retrouvez les codes des podiums et palaces de l’époque.

Twingo Y2K: Inspirée de la culture boys bands des années 90 et 2000, cette Twingo intègre les codes du tuning.

« Les visiteurs qui voudront rejoindre le tournoi d’une façon durable pourront le faire grâce à la Renault Green Line. L’entreprise de véhicules en autopartage ZITY by Mobilize offrira aux fans la possibilité de se rendre à Roland-Garros et de stationner près du stade sur l’une des places de stationnement ZITY » ajoute Renault.

Le « Let Challenge » de retour

Pour accompagner son programme sociétal « Give Me 5 » dédié aux jeunes et aux quartiers prioritaires, Renault renouvelle le « Let Challenge » pour ce Roland-Garros. Chaque fois qu’une balle touche le haut du filet avant de tomber dans le camp adverse au service (un let), Renault versera 100€ à cette initiative. L’année dernière, ce sont 161 400€ qui avaient été récoltés. Renault utilise notamment cet argent pour financer la création de terrains de tennis en France et d’autres pays

Gabriela Sabatini nouvelle ambassadrice Renault en Argentine

Outre son partenariat avec Roland-Garros et les 3 joueurs précédemment cités, Renault a également recruté récemment l’ancienne joueuse Gabriela Sabatini qui est désormais ambassadrice de la marque E-TECH en Argentine.

