Roland-Garros 2023 : Textiles, chaussures, raquettes… la bataille des équipementiers tennis autour du TOP 100 ATP (infographie)

Comme depuis de nombreuses années, nous profitons de Roland-Garros pour faire le point sur la bataille des équipementiers dans le tennis.

Raquettes, chaussures, tenues. Quelles sont les marques les plus visibles aux côtés des 100 meilleurs joueurs au classement ATP ? Découvrez ci-dessous nos chiffres concernant la répartition des équipementiers dans l’élite du tennis mondial.

Ici, contrats sponsoring et dotations produits sont mélangés pour ne retenir que la visibilité brute offerte sur le court par le TOP 100 ATP (classement au 22 mai 2023), avec une prise en compte jusqu’au mercredi 31 mai.

Nike marque la plus visible sur les tenues des joueurs du TOP 100 ATP

Pour cette édition 2023 de Roland-Garros, Sport Buzz Business recense un total de 29 équipementiers textiles. Une visibilité qui va bien souvent au-delà du polo ou du t-shirt avec les bandeaux, casquettes et autres serre-poignets.

Comme l’année dernière, c’est Nike qui habille le plus de joueurs du TOP 100 ATP avec 12 représentants.

Derrière, on retrouve adidas avec 10 joueurs et Lacoste avec 8 joueurs. Sur le fil, la marque au crocodile grimpe sur le podium avec l’officialisation cette semaine de son nouveau contrat avec Grigor Dimitrov.

Précisons que pour ce classement quantitatif, 2 joueurs sont comptabilisés comme « sans équipementier textile ». Il s’agit d’Adrian Mannarino et de Roman Safiullin (le joueur russe continue de porter une casquette et serre-poignets Nike mais un haut vierge).

Les stratégies des marques sont évidemment différentes en fonction de la taille des entreprises (et donc de l’enveloppe marketing disponible) et des marchés, entre enjeux commerciaux et de communication.

Si certains équipementiers parviennent à « faire du volume » tout en habillant les meilleurs joueurs du monde (les gros comme Nike, adidas, Lacoste) d’autres tentent de tirer leur épingle du jeu en misant sur un ambassadeur « bankable » capable de faire rayonner leurs couleurs et d’être générateur de ventes. C’est le cas de marques comme BOSS qui a misé sur l’italien Matteo Berrettini ou encore Castore avec Andy Murray. On peut également citer la marque ON (dont Federer est actionnaire) qui a récemment signé avec le jeune américain Ben Shelton et Iga Swiatek chez les femmes.

Ajoutons que la marque Yonex a la particularité d’être à la fois équipementier textiles, raquettes et chaussures de certains joueurs comme Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Yoshihito Nishioka, Daniel Altmaier ou encore Stan Wawrinka.

Nike et Asics « écrasent » le marché des chaussures du TOP 100

Aux pieds des meilleurs joueurs de tennis, Nike est également la marque la plus visible. La domination quantitative de la marque américaine est encore plus grande que sur les tenues avec un total de 22 joueurs qui portent des chaussures de tennis Nike. Une visibilité très intéressante pour la marque au swoosh grâce notamment aux nombreux gros plans des télévisions pendant la retransmission des matchs. Un chiffre qui est en légère augmentation (+2) par rapport à l’année dernière.

A la seconde place des chaussures les plus portées, on retrouve Asics qui chausse 21 joueurs du TOP 100 ATP. La marque japonaise est en progression avec +7 joueurs par rapport à 2022. Le podium est complété par adidas avec 11 joueurs (+2 VS 2022).

Au total, nous recensons un total de 17 équipementiers chaussures dans le TOP 100 ATP.

54% du TOP 100 avec des raquettes Wilson et Head

Plus spécifique, le nombre d’équipementiers est moindre sur le marché de la raquette. Au total, nous avons recensé 7 marques dans le TOP 100 du classement ATP.

Concernant les raquettes des joueurs professionnels, Wilson est la marque la plus plébiscitée avec 28 joueurs. Une domination moins importante année après année pour la marque qui appartient au groupe Amer Sports. En 2021, 34 joueurs du TOP 100 utilisaient ainsi une Wilson. Cette année, les principaux ambassadeurs Wilson sont Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov, Borna Coric, De Minaur, Carreno Busta, Bautista Agut, Dimitrov, Korda, Sonego, Van Assche,… « Même si la présence sur le circuit professionnel fait partie de notre stratégie, cela n’est pas nécessairement un gage de succès. Aujourd’hui, la Clash est l’un des modèles les plus vendus au monde et c’est une raquette absente du circuit professionnel » expliquait il y a quelques semaines Bertrand Blanc, Global Senior Director de Wilson à Eurosport.fr (Comment Wilson voit l’avenir sans Roger Federer).

A la seconde place du classement, on retrouve Head avec 26 joueurs. Une marque qui a récemment dévoilé (voir plus bas) sa plus grosse campagne marketing avec « Your Game is Our Game » réunissant ses principaux ambassadeurs que sont Novak Djokovic, Andrey Rublev, Jannik Sinner, Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Alexander Zverev,…

Le podium des raquettes les plus utilisées par les joueurs du TOP 100 ATP est complété par deux marques à égalité, Babolat et Yonex avec 16 joueurs. Privé de Rafael Nadal à Roland-Garros, Babolat mise évidemment sur le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz pour briller et développer sa préférence de marque. Les autres principaux ambassadeurs de la marque française sont Holger Rune, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie, Dominic Thiem,…

De son côté, Yonex possède dans ses rangs Casper Ruud, Frances Tiafoe, Hubert Hurkacz, Tommy Paul, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Ben Shelton,…

Les autres raquettes du TOP 100 sont Tecnifibre (8), Dunlop (5) et Prince (1). Ces derniers jours, Tecnifibre a enregistré l’arrivée de deux nouveaux joueurs avec Corentin Moutet et Alexander Bublik.

La nouvelle campagne « Your Game is Our Game de HEAD

Campagne Babolat à Paris avec Carlos Alcaraz et Dominic Thiem

Focus sur le TOP 20 des joueurs ATP

Bien évidemment, les meilleurs joueurs sont ceux qui offrent le plus de visibilité à leurs équipementiers, que ce soit sur les courts et dorénavant sur les réseaux sociaux.

Textile – Une domination encore plus importante de Nike

En zoomant sur le TOP 20 ATP, on s’aperçoit que le nombre d’équipementiers textiles reste important, 9 au total.

Marque la plus visible du TOP 100, Nike domine encore plus le TOP 20 avec 8 joueurs (Alcaraz, Rune, Sinner, Fritz, Khachanov, Tiafoe, Nadal et Musetti), soit 40%.

Derrière Nike, on retrouve 4 marques à égalité avec 2 joueurs. adidas (Tsitsipas et Auger Aliassime), Asics (Coric et De MInaur), Lacoste (Medvedev et Djokovic) et Yonex (Ruud et Hurkacz).

BOSS (Berrettini), K-Swiss (Norrie), New Balance (Paul) et Rublo (Rublev) sont les autres marques de textile présentes dans le TOP 20. Pour rappel, le russe Andrey Rublev a lancé cette saison sa marque Rublo avec un logo qui ressemble à celui de Rafa Nadal.

Chaussures – Nike « marche » sur le TOP 20 ATP

Pour les chaussures, Nike domine également le classement du TOP 20 ATP avec un total de 9 joueurs ! Les 8 mêmes que ceux qui portent le swoosh sur leurs tenues + Andrey Rublev.

Derrière, on retrouve Asics avec 4 joueurs (Djokovic, Coric, De Minaur et Berrettini). Le podium est complété par adidas et Yonex avec 2 joueurs. Les autres marques de chaussures sont K-Swiss (Norrie), Lacoste (Medvedev) et New Balance (Paul).

Au total, 7 marques équipent le TOP 20 pour les chaussures. Un équipement qui attire très souvent les caméras pour des gros plans offrant ainsi une forte exposition lors des retransmissions TV.

Raquettes – La marque Head domine le TOP 20

Concernant les raquettes utilisées par le gratin du tennis mondial, HEAD occupe la première place avec 6 joueurs du TOP 20 ATP, soit 30%. La marque est ainsi représentée par Novak Djokovic, Andrey Rublev, Jannik Sinner, Taylor Fritz, Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini.

Derrière, on retrouve Babolat qui grimpe à la seconde place dans le TOP 20 avec 5 joueurs (Alcaraz, Rune, Auger-Aliassime, Norrie et Nadal). Le podium est complété par Wilson et Yonex avec 4 joueurs. Alors que la marque est la plus jouée par le TOP 100, Wilson souffre parmi l’élite et s’appuie sur Tsitsipas, Khachanov, Coric et De Minaur. De son côté, les joueurs Yonex du TOP 20 sont Ruud, Tiafoe, Hurkacz et Paul.

Derrière ces 4 marques, on retrouve Tecnifibre avec un joueur, Daniil Medvedev, numéro 2 mondial. Le russe est sous contrat depuis de très nombreuses années avec la marque française qui a été rachetée par le groupe Lacoste en 2017.

Roland-Garros 2023 : Wilson balle officielle et Lacoste habilleur des arbitres et ramasseurs de balles

Outre les équipementiers des joueurs, le tournoi de Roland-Garros offre également une forte visibilité à deux marques, Wilson, balle officielle du tournoi, et Lacoste, habilleur des arbitres et ramasseurs de balles.

Les 100 joueurs étudiés (TOP 100 ATP du 22 mai 2023)

Alcaraz

Medvedev

Djokovic

Ruud

Tsitsipas

Rune

Rublev

Sinner

Fritz

Auger aliassime

Khachanov

Tiafoe

Hurkacz

Norrie

Nadal

Coric

Paul

Musetti

De minaur

Berrettini

Carreno busta

Cilic

Bautista agut

Evans

Kyrgios

Struff

Zverev

Cerundolo

Korda

Van de zandschulp

Shapovalov

Nishioka

Dimitrov

Davidovich fokina

Shelton

Kecmanovic

Zapata miralles

Humbert

Griekspoor

Lehecka

Murray A

Cressy

Ruusuvuori

Baez

Sonego

Etcheverry

Mannarino

Bublik

Wolf

Gasquet

Lajovic

Nakashima

Ymer

Jarry

Barrere

Mcdonald

Djere

Carballes baena

Wu

Draper

Moutet

Karatsev

Cachin

Hanfmann

Bonzi

Ramos Vinolas

Purcell

Kubler

Lestienne

Zhang

Thompson

Altmaier

Cecchinato

Giron

Eubanks

Borges

Munar

Rinderknech

Van Assche

Fucsovics

Huesler

Popyrin

Molcan

Shevchenko

O’connell

Ivashka

Halys

Wawrinka

Isner

Galan D

Thiem

Krajinovic

Schwartzman

Coria

Vukic

Monteiro

Varillas

Safiullin

Brooksby J

Muller