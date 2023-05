Roland-Garros espère lutter contre le cyberharcèlement des joueurs et joueuses avec Bodyguard

A l’occasion de Roland-Garros 2023, la Fédération Française de Tennis annonce s’être associée à Bodyguard. L’application permet de ménager la santé mentale des joueurs en filtrant les messages malveillants sur les réseaux sociaux.

C’est devenu une nécessité tant les messages de haine à l’encontre des joueuses et joueurs de tennis fleurissent quotidiennement sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi, cette année, la Fédération française de tennis (FFT) a décidé de prendre le fléau du cyberharcèlement à bras-le-corps. A quelques jours du début des tableaux principaux de Roland-Garros 2023, elle annonce son partenariat avec Bodyguard.

Grâce à sa technologie, née en 2017, cette application permet de « préserver les joueurs, leur santé mentale, les valeurs du sport et du tennis et de bannir les personnes qui viennent répandre leur agressivité et leur haine sur les réseaux sociaux ».

Comment ça marche ?

Concrètement, c’est une intelligence artificielle qui s’occupe de la modération en temps réel. Les commentaires sont analysés en moins de 200 millisecondes. « Une équipe de linguistes crée des structures de mots permettant de mettre à jour la technologie en temps réel à partir de ce qui est publié sur les réseaux sociaux afin de générer une analyse contextuelle. L’objectif étant de ne rien laisser passer, tout en étant certain de ne rien censurer », explique la FFT dans un communiqué.

Un QR code à flasher

Bodyguard assurera la protection de tous les acteurs du tournoi : les comptes institutionnels de la FFT et de Roland-Garros, mais aussi et surtout, des joueurs et joueuses qui le souhaitent. Pour cela, ces derniers devront flasher un QR code pour connecter leurs réseaux à la technologie.

Le Grand Chelem parisien peut se féliciter d’être le premier événement sportif mondial à mettre en place ce type de dispositif.

« Protéger efficacement »

« La santé mentale des joueuses et des joueurs constitue un enjeu prioritaire pour le tournoi de Roland-Garros. Il n’y a de place pour aucune forme de violence dans notre tournoi, affiffrme Caroline Flaissier, directrice de la FFT. Nous sommes ainsi très fiers d’être le premier tournoi du Grand Chelem à offrir aux joueurs une solution pour se protéger efficacement contre le cyberharcèlement. Nous souhaitons en effet préserver joueuses et joueurs de ce fléau, afin de leur permettre de disputer le tournoi dans les meilleures conditions mentales. »

🗣️ “We will provide additional space for the well-being of the players” Amélie Mauresmo#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) April 21, 2023

A lire aussi :