Rugby – adidas chausse l’intégralité des All Blacks avec un contrat assez rare dans le sport professionnel

Pour cette Coupe du Monde de Rugby 2023, adidas n’habille qu’une seule nation, mais pas n’importe laquelle, avec les All Blacks. Un partenariat avec New Zealand Rugby qui a un coût et qui contient une particularité rare dans le sport professionnel.

Equipementier maillot depuis 1999 de la meilleure équipe au monde, adidas se fait également remarquer en chaussant l’intégralité des joueurs de la Nouvelle-Zélande. Pour cette Coupe du Monde 2023 disputée en France, les 33 joueurs portent ainsi des crampons de la marque aux trois bandes.

Une particularité qui s’explique par un accord spécifique entre l’équipementier et la Fédération pour cette partie chaussure en plus du maillot. « Le contrat des All Blacks est un des rares pour adidas qui comprend l’exclusivité sur la chaussure » nous expliquait Emmanuelle Gaye-Pouedras, Porte-Parole adidas France, en 2015. « C’est dans le cadre de ce contrat que l’ensemble des joueurs portent les chaussures de la marque. Ce n’est pas nouveau, c’était déjà le cas lors des Coupes du Monde 2007 et 2011. En terme d’image, avoir l’intégralité de l’équipement des Blacks est une force ».

Une particularité qui perdure donc encore pour ce mondial en France. Dans les autres sports et les autres sélections, chaque joueur a pour la plupart du temps son équipementier individuel.

Alors qu’adidas va redevenir l’équipementier maillot du XV de France l’année prochaine, la marque aux trois bandes chausse 20 joueurs de l’Equipe de France.

A lire aussi