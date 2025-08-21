À l’aube du Mondial en Angleterre, AXA France devient partenaire officiel du XV de France féminin, affirmant son engagement en faveur du sport féminin, de la diversité et de l’égalité des chances jusqu’en 2028.

Alors que débute la plus prestigieuse compétition internationale de rugby féminin, AXA France et la Fédération Française de Rugby (FFR) annoncent un partenariat stratégique scellé jusqu’en 2028. Une collaboration forte de sens, qui vise à accompagner le développement du rugby féminin, à promouvoir la diversité et à encourager l’égalité des chances dans le sport.

Une campagne ambitieuse

Déjà engagée dans le rugby depuis plusieurs années, AXA France renforce ainsi sa présence aux côtés du XV de France féminin, une équipe qui suscite un engouement croissant aussi bien dans les stades que sur les écrans. La montée en puissance du rugby féminin offre une vitrine idéale pour porter des valeurs communes : esprit d’équipe, solidarité, performance, et inclusion. Ce partenariat s’accompagne d’une campagne publicitaire ambitieuse, déployée en TV et en presse, pour amplifier la visibilité de cet engagement.

Ce rapprochement entre AXA et la FFR s’inscrit dans une logique de long terme. L’assureur, qui compte dans ses effectifs d’anciens sportifs de haut niveau – dont plusieurs rugbymen – valorise l’esprit sportif dans sa culture d’entreprise. Il offre à ces athlètes un environnement de reconversion professionnelle aligné avec les valeurs du sport.

« Excellence, égalité, solidarité… »

« L’engagement d’AXA France dans l’ovalie est historique, s’est réjoui Guillaume Borie, Directeur général d’AXA France. Notre décision de soutenir aujourd’hui les joueuses du XV de France repose sur des valeurs communes d’excellence, d’égalité, de solidarité et de performance. Tout comme la Fédération française de rugby, nous sommes convaincus que le sport est un levier essentiel pour transformer la société, en inspirant les femmes, en valorisant la diversité et en construisant les mêmes opportunités de réussite et de développement pour les femmes et les hommes. »

« Nous sommes heureux et fiers de ce partenariat avec AXA France, a enchaîné Florian Grill, président de la FFR. Fiers parce qu’il s’agit d’un soutien concret et durable au XV de France féminin, à ses joueuses et, au-delà, à tout le rugby féminin sur lequel nous investissons massivement depuis 2 ans. À la veille du Mondial, s’unir à un partenaire qui partage nos valeurs et nos ambitions est un signal fort : c’est la preuve que le rugby féminin n’est plus à la marge, mais au cœur de l’avenir. » de notre sport.

Ce partenariat avec le XV de France féminin vient également renforcer l’engagement global d’AXA en faveur du sport féminin. Depuis 2017, le groupe soutient à travers le monde des fédérations, des sportives et des initiatives ayant pour ambition de briser les stéréotypes et de favoriser l’accès des femmes au sport dès le plus jeune âge. Sa campagne internationale « Keep on Kicking », lancée récemment dans le cadre de l’UEFA Women’s Euro 2025, incarne cette volonté d’encourager une pratique sportive durable et inclusive.

Chiffres clés de l’engagement d’AXA dans le sport féminin :

16 disciplines sportives soutenues

12 athlètes accompagnées à l’international

12 nationalités représentées

9 entités sportives partenaires

8 organisations accompagnées

À travers ce partenariat avec la FFR, AXA France affirme plus que jamais sa volonté d’agir en acteur engagé pour un sport plus équitable et accessible. Ensemble, soyons Bleues.

