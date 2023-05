Rugby – Certaines rues de Paris se mettent aux couleurs du Stade Français

Durant ce mois de mai, le Stade Français et la Mairie du 16e ont lancé l’opération « L’Arrondissement est Rose » pour développer l’ancrage territorial du club et promouvoir la pratique du sport.

Après le 17e arrondissement au mois de mars et le 15e au mois d’avril, c’est au tour du 16e au mois de mai. L’opération « L’Arrondissement est Rose », qui avait déjà été mise en place la saison passée, vise à créer un lien avec les résidents de la ville.

Ainsi, plusieurs rues sont ornés de banderoles et de fanions rose. Avec, dessus, l’inscription « L’Arrondissement est Rose avec le Stade Français Paris ». Dans ces mêmes rues, le samedi 13 mai, vont déambuler des joueurs et joueuses du club en présence de la mascotte Rucky. L’objectif est donc de créer un moment de partage avec les parisiens et se s’exposer à un public susceptible de venir voir un match à Jean Bouin.

Les résidents peuvent également profiter de réduction sur les tenues du club en boutique et en ligne. Mais aussi d’une remise sur la billetterie du match de Top 14 Stade Français Paris – Lyon qui se jouera dimanche 14 mai au stade Jean Bouin. Enfin, pour les plus sportifs d’entre eux, une autre réduction est disponible, sur l’inscription à la course Ekiden du club (un marathon-relais par équipe) qui aura lieu le 18 juin prochain.

Les rues avec banderoles :

rue de l’Annonciation

rue de Passy

rue d’Auteuil

avenue Mozart

avenue Victor Hugo

rue des Belles Feuilles

rue de Longchamp

avenue de Versailles / Porte de Saint-Cloud

Trocadéro

