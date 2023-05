Rugby – Le Stade Toulousain dévoile son nouveau maillot extérieur 2023-2024 hommage à Peugeot Sport

Hier, le Stade Toulousain a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Conçu par Nike, ce maillot est un hommage à Peugeot, sponsor maillot du club et de retour au 24h du Mans pour les 100 ans de l’épreuve qui aura lieu dans quelques jours.

Liés depuis plus de 25 ans, le Stade Toulousain et Peugeot ont donc souhaité célébrer la course automobile et la présence du constructeur français (9X8 Hypercar) dans la mythique course d’endurance avec des couleurs fluorescentes, Kryptonite (blanc et vert) pour Peugeot et Volt pour Nike.

Pour accompagner la promotion de ce nouveau maillot et son partenariat historique avec le club de rugby dans lequel évolue notamment Antoine Dupont, Peugeot Sport et l’agence OPEn ont réalisé un film qui met en avant la quête de la performance.