Rugby – Quelles audiences pour France Télévisions avec le Tournoi des Six Nations féminin 2023 ?

Pour ce Tournoi des Six Nations féminin 2023 remporté par l’Angleterre, France Télévisions revendique une augmentation de ses audiences par rapport à 2022.

Dans le détail, ce sont près de 16,5 millions de téléspectateurs qui ont suivi au moins un instant du Tournoi sur France 2, « soit 1 million de téléspectateurs de plus qu’en 2022 ».

Les 5 matchs du XV de France féminin ont enregistré une audience moyenne de 1,8 million de téléspectateurs et 17,1% de PdA sur France 2, « un record historique pour le tournoi ». A titre de comparaison même si les horaires de diffusion ne sont pas les mêmes, les matchs du XV de France masculin ont rassemblé en moyenne 6,2 millions de téléspectateurs en février et mars dernier.

Le dernier match opposant l’Angleterre à la France atteint un record historique en PdA (21,6%) et se place au plus haut depuis 2019 en nombre de téléspectateurs avec une audience moyenne de 2,1 millions de téléspectateurs et un pic à 2,6M. Pour rappel, TikTok est le partenaire-titre du tournoi depuis 2022.