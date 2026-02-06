Le large succès du XV de France face à l’Irlande, ce jeudi 5 février, propulse France 2 en tête des audiences, avec 39 % de part d’audience et un record historique pour un match d’ouverture.

Le large succès du XV de France face à l’Irlande (36-14) a permis à France Télévisions de dominer très largement la soirée. Selon les chiffres de Médiamétrie relayés par le groupe public, la rencontre diffusée sur France 2 a réuni 39 % de part d’audience, soit près de quatre téléspectateurs sur dix. France Télévisions évoque même un « record historique pour un France-Irlande ».

Cette performance confirme le poids du Tournoi des Six Nations dans la stratégie éditoriale du service public. En mars 2025, France–Écosse (35-16) avait déjà signé la meilleure audience TV de l’année avec 9,8 millions de téléspectateurs.

Un contexte d’autant plus stratégique que France Télévisions a sous-licencié neuf matches du Tournoi 2026 à TF1, dont les deux déplacements des Bleus, pour répondre à ses contraintes budgétaires.

