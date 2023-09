Sacha Nokovitch nous présente le nouveau podcast « Droits télé : le foot à tout prix » (5 épisodes) proposé par L’Equipe

Dans l’écosystème du sport business, la thématique des droits TV est un incontournable. Pour les plus grandes compétitions, notamment la NFL, les droits de diffusion représentent la majorité des revenus devant le sponsoring, la billetterie, le merchandising…

Selon le rapport d’avril 2023 « Sports Viewership – Thematic Intelligence », le marché mondial des droits médias sportifs pourrait atteindre près de 60 milliards de dollars à la fin de l’année 2024.

En France, l’actualité des droits TV est évidemment portée par la Ligue 1, le championnat de France de football. Pour narrer et décrypter l’histoire des droits TV, L’Equipe va bientôt diffuser un podcast baptisé « Droits télé : le foot à tout prix ».

« Narrer une histoire en prenant l’auditeur par le bout de l’oreille »

Comme nous le précise L’Equipe, 5 épisodes de 10-12 minutes en moyenne seront disponibles à l’écoute à partir du 2 octobre prochain. Un podcast animé par Sacha Nokovitch, journaliste spécialisé médias à L’Équipe.

« Sur ces sujets de droits télé, on est la plupart du temps dans l’actu chaude, avec la primeur de l’info qu’on publie sur le site, qui précède le décryptage par de plus longs papier d’analyses et/ou une vidéo. Avec ce format podcast, on a pu prendre encore plus le temps pour raconter toute l’histoire du foot et de la télé payante en France, de la fin du monopole de Canal+ en 1999 avec l’arrivée de TPS, au fiasco de Mediapro et à ses conséquences aujourd’hui, comme l’absence autodéclarée de Canal+ au prochain appel d’offres des droits de la Ligue 1″ nous précise Sacha Nokovitch.

« On s’est basé sur une série que j’avais écrite pour le journal en 2019 où on commençait à raconter les coups bas, les coups de bluff de part et d’autre. Cette série, on l’a mise à jour, enrichie de nouveaux témoignages et produite avec la société Insider Podcast qui est spécialisée dans ce format. Même si je suis chroniqueur radio le vendredi matin dans Culture Médias sur Europe 1, l’exercice était vraiment différent. Cette fois, il s’agit de narrer une histoire en prenant l’auditeur par le bout de l’oreille. C’est une première pour moi et j’espère que ça plaira aux abonnés de L’Équipe. »

📺⚽️ Info @lequipe #Médias Vincent Labrune a répondu (lui aussi par courrier) à Maxime Saada. À lire ici 👇🏼https://t.co/PXVaN7Icqm — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) September 27, 2023

Un « feuilleton sans fin » qui se poursuit actuellement avec l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 pour le cycle 2024-2029. Le 12 septembre dernier, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a présenté à la presse les futurs lots mis en vente ainsi que le prix minimum des enchères qui auront lieu le mardi 17 octobre.

Depuis, CANAL+ a informé la LFP que la chaîne ne participerait pas à cet appel d’offres, comme l’a rapporté lequipe.fr la semaine dernière en publiant la lettre signée du Président du Directoire de Groupe CANAL+ Maxime Saada adressée à Vincent Labrune, Président de la LFP. Reste à savoir si la future série de CANAL+ sur le football « La Fièvre » mettra en scène la thématique des droits TV…

5 épisodes pour retracer les principaux faits

Dans le podcast « Droits télé : le foot à tout prix », Sacha Nokovitch retracera donc l’histoire récente de cette thématique, de la fin du monopole de CANAL+ au fiasco Mediapro.

« L’anecdote qui m’a le plus fait sourire mais qui amusait beaucoup moins Canal+ à l’époque, c’est le moment où TPS décide d’investir sur les droits du cinéma puis du foot à la fin des années 90 » ajoute Sacha Nokovitch. « Patrick Le Lay, PDG de TF1 et patron de TPS (décédé en 2020), nous raconte dans l’une de nos archives « le raisonnement de cour d’école » qu’il avait opéré : « sur chaque droit, quand ils payaient 100, on allait mettre 120, 130, 140, 150, on allait leur doubler leurs coûts ! ». Aujourd’hui, Pierre Lescure, PDG de Canal à l’époque, enrage encore : « Cette démarche industriellement était malsaine et stupide puisque la justification que trouve Patrick à ce moment-là et il vous le dit “Peut-être qu’on aura pas les droits, mais on va les obliger à dépenser plus”… alors qu’on n’était pas sur les mêmes marchés. Ils étaient numéro un en Europe. Qu’est-ce qu’ils gagnent à me faire dépenser plus d’argent ? Qu’est-ce qu’ils gagnent industriellement ? Rien. Donc c’est grotesque ».

Les Podcasts disponibles pour les abonnés L’Equipe et Apple Podcasts

Précisons que ce podcast sera disponible uniquement pour les abonnés à l’offre numérique de L’Equipe sous la bannière « L’Equipe explore ». A partir du 11 octobre, les podcasts de « L’Equipe explore » seront également disponibles sur Apple Podcasts.

Outre le podcast « droits TV », L’Equipe proposera également 2 nouveautés avec « Paris 1924 : les Jeux qui ont tout changé » et « Les éjectés » saison 2. Christine Thomas, grand reporter à L’Équipe, est allée une nouvelle fois à la rencontre de ces pilotes de chasse contraints de s’éjecter, qui restent marqués à vie par une expérience rare et dangereuse.

