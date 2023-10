Saudia devient la compagnie aérienne officielle de Newcastle 

Comme anticipé hier, Newcastle et Saudia ont finalement officialisé leur partenariat de plusieurs années, de quoi renforcer les ambitions du club.

La vidéo publiée sur X (twitter) hier, laissait peu de place aux doutes. C’est désormais officiel, Saudia est la compagnie aérienne officielle du club anglais de Newcastle dans le cadre d’un « partenariat pluriannuel ».

Faisant suite à leur précédente collaboration lors de la tournée hivernale du club en Arabie saoudite en 2022, cette officialisation permet également à Newcastle d’affirmer une nouvelle fois ses objectifs.

« Notre ambition est de développer Newcastle United à l’échelle mondiale et de devenir le club de Premier League le plus populaire d’Arabie Saoudite et d’autres territoires du monde. » explique Peter Silverstone, directeur commercial de Newcastle.

« Nous avons reconnu en Newcastle United un club avec une histoire riche, forte des valeurs et une base de fans passionnés qui raisonnent avec nos propres principes. » se réjouit Khaled Tash, directeur marketing du groupe Saudia. « L’opportunité de se connecter avec les fans de Newcastle United est une source de grand enthousiasme. La perspective de forger un lien avec des millions de fans et de les rapprocher de notre marque et de nos valeurs ainsi que du Royaume d’Arabie Saoudite est vraiment excitante. »

Pour le moment, aucune annonce concernant un éventuel Naming du stade…

