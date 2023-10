Selon Forbes Cristiano Ronaldo est le joueur de football le mieux payé en 2023, le TOP 11 cumule 995 millions de dollars de revenus

Comme chaque année, le magazine américain Forbes dresse son classement des footballeurs les mieux payés au monde que le portugais domine souvent « haut la main ».

260 millions de dollars. Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien les revenus cumulés de Cristiano Ronaldo sur l’année 2023 selon Forbes. Avec des revenus sponsoring toujours aussi élevés (60 millions de dollars) ce sont surtout ses revenus de joueur professionnel (200 millions de dollars) qui, depuis son transfert en Arabie Saoudite, le propulse immédiatement en première position.

« Selon Deloitte, les clubs de la Saudi Pro League ont dépensé un peu moins d’un milliard de dollars pour acquérir 94 joueurs étrangers » explique Forbes.

Au total, les 11 joueurs les mieux rémunérés toucheront 995 millions de dollars « avant impôts et commissions d’agents ». Soit une augmentation de 53% (652 millions de dollars) comparé à 2022.

CR7 devance, et de loin, son rival de toujours Leo Messi qui totalise des revenus à 135 millions de dollars. Sur le terrain la pulga aurait gagné 65 millions de dollars et 75 millions grâce à ses partenariats. Sur les 11 joueurs du classement, aucun joueur n’atteint les revenus extra-sportifs de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. C’est dire, à 38 et 36 ans, ce que représentent encore ces deux monstres auprès des marques.

Neymar (112 millions de dollars), 3e, devance Kylian Mbappé (110 millions) et Karim Benzema (106 millions). Faisant ainsi de la France, la nation la mieux représentée du classement avec 2 joueurs. Les clubs d’Al Nassr (Cristiano Ronaldo, Sadio Mané) et Manchester City (Erling Haaland, Kevin De Bruyne), sont les clubs avec le plus de joueurs (2) dans ce classement.

Les joueurs de football les mieux payés au monde (Forbes 2023)

1/ Cristiano Ronaldo (Al Nassr) : 260M$ (200M$ salaires / 60M$ sponsoring)

2/ Lionel Messi (Inter Miami) : 135M$ (65M$ salaires / 70M$ sponsoring)

3/ Neymar Jr (Al Hillal) : 112M$ (80M$ salaires / 32M$ sponsoring)

4/ Kylian Mbappé (PSG) : 110M$ (90M$ salaires / 20M$ sponsoring)

5/ Karim Benzema (Real Madrid) : 106M$ (100M$ salaires / 6M$ sponsoring)

6/ Erling Haaland (Man. City) : 58M$ (46M$ salaires / 12M$ sponsoring)

7/ Mohammed Salah (Liverpool) : 53M$ (35M$ salaires / 18M$ sponsoring)

8/ Sadio Mané (Al Nassr) : 52M$ (48M$ salaires / 4M$ sponsoring)

9/ Kevin De Bruyne (Man. City) : 39M$ (35M$ salaires / 4M$ sponsoring)

10/ Harry Kane (Bayern Munich) : 36M$ (26M$ salaires / 10M$ sponsoring)

11/ Robert Lewandowski (FC Barcelone) : 34M$ (24M$ salaires / 10M$ sponsoring)

