Meilleur site de paris sportifs (2023) | Classement des meilleurs bookmakers

Loin est l’époque où les parieurs avaient besoin de se déplacer dans un bureau de tabac pour remplir leur grille de paris sportifs.

Aujourd’hui, il est possible de parier sur le sport directement depuis son smartphone. Et si vous vous demandez quel est le meilleur site de paris sportifs, vous êtes au bon endroit.

Découvrez notre comparatif des meilleurs sites pour parier sur le sport.

En tête de liste, nos experts ont classé Sportaza comme le meilleur bookmaker du moment, pour les raisons que nous verrons ci-dessous.

Classement des 9 meilleurs sites de paris sportifs

Sportaza : le meilleur site de paris sportifs en 2023

: le meilleur site de paris sportifs en 2023 Rabona : jusqu’à 15 000 € de cagnotte à gagner

: jusqu’à 15 000 € de cagnotte à gagner 1bet : un site de paris sportifs fiable depuis 2011

: un site de paris sportifs fiable depuis 2011 Wazamba : un bookmaker avec une interface originale

: un bookmaker avec une interface originale Cloudbet : le meilleur site de paris sportifs en crypto-monnaies

: le meilleur site de paris sportifs en crypto-monnaies Yonibet : jusqu’à 50 € de paris gratuits offerts à l’inscription

: jusqu’à 50 € de paris gratuits offerts à l’inscription Sportsbet : la meilleure application pour les paris sportifs

: la meilleure application pour les paris sportifs Campeonbet : un bookmaker idéal pour parier sur les sports virtuels

: un bookmaker idéal pour parier sur les sports virtuels Fortunejack : jusqu’à 100 € de paris gratuits à gagner chaque jour

1. Sportaza : le meilleur site de paris sportifs

Avantages

Jusqu’à 500 € de bonus chaque semaine

Jackpot jusqu’à 15 000 € à gagner

Conditions de mise attractives

37 sports différents pour parier

15 méthodes de paiement

Inconvénients

Pas d’application mobile

Sportaza est selon nous le meilleur bookmaker du moment. Lancé en 2021, il ne lui a fallu que très peu de temps pour détrôner les autres sites de paris sportifs.

Bonus – 4,9/5

Pour votre premier pari, vous pouvez profiter d’un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 100 €. Il s’agit d’une offre assez simple, mais Sportaza, c’est aussi de nombreux bonus tout au long de votre aventure :

Bonus de 50 % jusqu’à 500 € chaque semaine

Cashback de 10 % jusqu’à 500 € tous les lundis

Remboursement de 100 % en cas de match nul sur un choix de matchs

Jackpot jusqu’à 15 000 €

La condition de mise assortie aux bonus est de x 6, ce qui est plus que raisonnable.

Sports et paris – 4,8/5

Sportaza offre la possibilité de parier sur 37 disciplines différentes. On retrouve bien évidemment les sports populaires, mais également des disciplines plus originales à l’image du padel, du waterpolo ou du saut à ski. Il est par ailleurs possible de parier sur l’e-Sport avec des jeux comme Dota 2, League of Legends et bien plus.

Du côté des paris sportifs, le catalogue est fourni : simple, combiné, over/under, handicap, pour ne citer qu’eux.

Fonctionnalités – 5/5

Parmi les fonctionnalités du bookmaker Sportaza, on peut notamment citer le Cash out, la possibilité de suivre les événements en streaming et même la possibilité de consulter les statistiques pour un meilleur pronostic .

Paiements – 5/5

Pour déposer et retirer votre argent sur le site, il y a 15 méthodes de paiement disponibles dont : cartes bancaires, Klarna, virement bancaire, portefeuilles électroniques, et même 8 crypto-monnaies dont le BTC et l’ETH. Le dépôt et le retrait minimum sont de seulement 10 €.

Divers – 4,9/5

Le support client de Sportazaest disponible par e-mail (support@sportaza.com), Live Chat et téléphone (+356 800 625 13) 24/7 .

. Sportaza propose un programme VIP grâce auquel vous pouvez obtenir jusqu’à 15 % de cashback.

2. Rabona : le meilleur bookmaker avec 15 000 € de cagnotte à gagner

Avantages

Cagnotte jusqu’à 15 000 €

Conditions de mise avantageuses

Cotes boostées jusqu’à 100 %

Transactions de minimum 10 €

Application mobile Android et iOS

Inconvénients

Interface à moderniser

Rabona fait également partie des meilleurs sites de paris sportifs en français. Grâce à une interface fiable, généreuse et diversifiée, Rabona s’est rapidement positionné comme un bookmaker populaire.

Bonus – 4,9/5

Pour commencer votre aventure sur le site de paris sportifs Rabona, vous pourrez obtenir 100 % de bonus jusqu’à 100 €.

Puis, il sera également possible d’obtenir d’autres bonus tels que le bonus hebdomadaire de 50 % jusqu’à 500 €, du cashback jusqu’à 500 € ou encore de participer à un tournoi pour tenter de remporter jusqu’à 15 000 €. Toutes ces promotions sont très attractives et la condition de mise est de x 6, tout comme Sportaza.

Sports et paris – 4,8/5

37 sports sont proposés sur la plateforme Rabona. Selon les disciplines, vous retrouverez différents types de paris, tels que les paris simples, combinés, pair/impair, handicap et bien plus.

Bon à savoir : certains paris multiples avec une cote de 1,40 minimum peuvent vous rapporter gros grâce à l’offre promotionnelle “Boost Accumulateur”. Vos gains peuvent effectivement être boostés jusqu’à 100 %.

Fonctionnalités – 6/5

Le bookmaker offre aux utilisateurs plusieurs fonctions à l’image du Cash Out, des matchs retransmis en streaming ou encore de statistiques pour vous aider à effectuer les meilleurs pronostics.

Paiements – 4,7/5

Les parieurs pourront utiliser plusieurs méthodes de paiement pour déposer et retirer de l’argent. Cartes bancaires, virement, portefeuilles électroniques et même crypto-monnaies sont proposés sur l’interface.

Le petit plus : tout comme Sportaza, les dépôts et les retraits doivent être de 10 € minimum seulement.

Divers – 5/5

Rabona dispose de sa propre application mobile pour iOS et Android.

En rejoignant le programme VIP de Rabona, vous pouvez gagner jusqu’à 15 % de cashback.

Le service client est disponible 24/7 par Live chat et e-mail (support@rabona.com).

3. 1bet : un site de paris sportifs fiable depuis 2011



Avantages

Bookmaker en ligne depuis 2011

5 € de paris gratuits chaque semaine

Application mobile fluide

Des milliers de paris sportifs

Inconvénients

Conditions de mise élevées

Le site de paris sportifs 1bet est, lui aussi, classé parmi les meilleurs bookmakers. Créé en 2011, l’expérience de ce bookmaker se fait ressentir, aussi bien au niveau de l’interface que des différents avantages proposés par 1bet.

Bonus – 4,6/5

Pour votre premier pari, vous profiterez d’un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 100 € avec le code promo “WB1001B”. Tandis que le wager est de x6 sur Sportaza et Rabona, il convient de préciser qu’il est deux fois plus élevé sur 1bet puisque le wager est de x12.

Parmi les autres offres promotionnelles, on retrouve un bonus hebdomadaire vous donnant droit à 5 € gratuits si vous déposez au moins 50 €. Le code à utiliser est “WKNDFB5”.

Mais, le plus intéressant sur 1bet, ce sont surement les missions à remplir chaque jour. Grâce à elles, vous remportez des points que vous pourrez échanger par la suite contre différents cadeaux.

Sports et paris – 4,7/5

Au total, ce sont 30 disciplines qui sont disponibles sur ce site de paris sportifs. Il est possible de parier sur des disciplines classiques (football, basket, rugby, etc.) mais aussi sur des disciplines plus originales à l’image de la Politique. En outre, de nombreux sports virtuels sont proposés.

Avec des dizaines de milliers d’événements couverts au long de l’année, la gamme de paris sportifs est très étoffée et la plupart des paris sportifs sont proposés.

Fonctionnalités – 5/5

Du côté des fonctionnalités, 1bet est assez complet. On retrouve des paris en direct, l’option Cash Out et même la possibilité de changer l’affichage des cotes selon vos préférences.

Paiements – 4,6/5

Déposer et retirer sur le bookmaker 1bet est totalement sécurisé grâce à un large choix de moyens de paiement (Mastercard, Visa, Neteller, ecoPayz, et bien d’autres).

Cependant, les crypto-monnaies ne sont pas disponibles. Cela n’est pas forcément un inconvénient si vous payez avec les méthodes traditionnelles, mais au cas où vous rechercheriez un bookmaker crypto, nous vous recommandons plutôt Sportaza.

Divers – 4,8/5

1bet propose une application mobile Android fluide.

Le service clientèle de 1bet est disponible 24/7 par live chat et e-mail (support@1bet.com).

4. Wazamba : le meilleur bookmaker pour une interface originale

Avantages

Interface différente des concurrents

Jackpot jusqu’à 15 000 €

Meilleures cotes boostées jusqu’à 100 %

33 sports sur lesquels parier

Inconvénients

Pas de statistiques

Manque certaines méthodes de paiement

Avec son interface ludique et colorée, Wazamba se démarque réellement des autres sites de paris sportifs. Mais, ce n’est pas son seul avantage, loin de là. Le bookmaker se veut généreux et attractif pour tous les joueurs.

Bonus – 4,8/5

À l’image des autres bookmakers de cet article, Wazamba propose également un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 100 €. Si le bonus de bienvenue est assez classique, l’opérateur propose d’autres promotions très avantageuses :

Cashback de 10 % jusqu’à 500 €

50 % de bonus hebdomadaire jusqu’à 500 €

Jusqu’à 100 % de boost

Un jackpot sportif allant jusqu’à 15 000 €

Remboursement de 100 % en cas de match avec 0 but

Vous l’aurez compris, le bookmaker Wazamba se montre très généreux. Du côté des conditions, Wazamba propose un wager de x6 sur tous les bonus.

Sports et paris – 4,7/5

Concernant les sports et paris, le bookmaker Wazamba n’a rien à envier aux autres sites de paris sportifs. On retrouve tous les types de paris possibles et imaginables (simple, combiné, handicap, etc.)

La gamme de sports est, elle aussi, variée puisqu’on retrouve 33 disciplines sportives ainsi que de nombreux sports virtuels tels que la V – Ligue des champions ou V – Coupe du Monde.

Fonctionnalités – 4,7/5

En termes de fonctionnalités, il est possible d’utiliser le Cash Out ainsi que les paris en direct. Contrairement à Sportaza, le site de paris sportifs Wazamba ne propose pas l’option “Statistiques”.

Paiements – 4,5/5

Les amateurs de crypto-monnaies seront ravis de savoir qu’il est possible de déposer et de retirer de l’argent grâce au Bitcoin, à l’Ethereum et à 6 autres cryptos. D’autres méthodes de paiement plus traditionnelles sont bien évidemment proposées, à l’image du virement bancaire, des cartes bancaires ainsi que des portefeuilles électroniques. Le dépôt minimum est de 10 €.

Divers – 4,8/5

Des tournois sont organisés régulièrement sur Wazamba permettant de remporter de belles sommes en argent réel.

Le service client est disponible 24/7 par Live Chat ainsi que par e-mail à support@wazamba.com.

En 2020, l’opérateur a obtenu le titre du “Casino le plus novateur” lors de la cérémonie SBC Awards.

5. Cloudbet : le meilleur site de paris sportifs en crypto-monnaies

Avantages

+ de 30 crypto-monnaies proposées

Présent dans plus de 100 pays

Bonus de 100 % jusqu’à 5 BTC

Large catalogue de paris

Inconvénients

Transactions seulement en crypto

Interface un peu compliquée

Cloudbet est un bookmaker en ligne proposant des paris sportifs dans plus de 100 pays du monde. Le principal avantage est que le site Cloudbet accepte de nombreuses crypto-monnaies dont le Bitcoin et l’Ethereum.

Bonus – 4,5/5

Tout comme les autres sites de paris sportifs, le site de pari Cloudbet offre un bonus de bienvenue de 100 % sur le premier dépôt. Le point positif, c’est que les joueurs peuvent recevoir jusqu’à 5 BTC.

Par ailleurs, les utilisateurs profitent d’autres promotions régulières, mais surtout un programme VIP intéressant. Selon les paliers atteints, les joueurs obtiennent des bonus et paris gratuits ainsi que des points à dépenser sur la marketplace.

Sports et paris – 4,7/5

Le bookmaker Cloudbet propose une large gamme de paris sportifs pour répondre aux besoins de tous les parieurs. Les sports les plus populaires comme le football, le basketball ou encore le rugby sont bien évidemment couverts.

Du côté des types de paris, on retrouve aussi une sélection étendue avec des paris simples, des paris multiples, des paris sur les scores exacts et bien d’autres…

Fonctionnalités – 4,6/5

Concernant les fonctionnalités, là aussi, Cloudbet n’a rien à envier à ses concurrents. Entre paris en direct, des cotes attractives, des statistiques et des options de cash-out, toutes les options sont au rendez-vous. En revanche, la plateforme est un peu plus compliquée à prendre en main que Sportaza, par exemple, car beaucoup d’informations y sont mentionnées.

Paiements – 4,6/5

Le bookmaker Cloudbet est reconnu comme étant un site de paris sportifs en crypto-monnaies. Ainsi, il accepte une trentaine de crypto-monnaies. Pour les adeptes des méthodes plus traditionnelles, vous pourrez vous procurer des cryptos directement par carte bancaire. Si cela ne pose, généralement, pas de problème, un bookmaker classique comme Sportaza peut être préférable pour les parieurs débutants par exemple.

Divers – 4,4/5

Le service client est disponible 24/7 et il est aussi possible de contacter le support sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram.

Les autres sites de paris sportifs à tester

Yonibet : jusqu’à 50 € de paris gratuits offerts à l’inscription

Sportsbet : la meilleure application pour les paris sportifs

Campeonbet : un bookmaker idéal pour parier sur les sports virtuels

Fortunejack : jusqu’à 100 € de paris gratuits à gagner chaque jour

Quel est le meilleur site de paris sportifs ? Les critères de sélection en 2023

Pour choisir parmi les centaines de sites de paris sportifs, nous prenons le soin de vérifier différentes informations. Cela nous permet de dénicher le meilleur site de paris sportifs ! Voici les critères pris en compte :

Les bonus

en plus de vérifier que la diversité des promotions, nous nous assurons également que les conditions d’utilisation sont accessibles de manière à ce que les joueurs puissent retirer leurs gains sans tracas sur le site de paris sportif.

Les sports et paris

Bien évidemment, nous vérifions aussi que la gamme de sports et les types de paris sportifs soient assez variés pour convenir à tous.

Les fonctionnalités

En plus des sports et paris sportifs, nous analysons aussi les options des meilleurs bookmakers. Il est important qu’ils proposent les meilleures cotes, des paris en direct, du cash out ainsi que des statistiques.

Les moyens de paiement

Pour déposer ou retirer votre argent, il est primordial que nous vous recommandions uniquement les meilleurs sites de paris sportifs avec des paiements fiables, diversifiés et rapides.

Divers

Enfin, nous analysons d’autres points tout aussi importants tels que la réactivité du service client en français, la disponibilité d’une application mobile, etc.

Pourquoi Sportaza est le meilleur site de paris sportif ?

À notre avis, Sportaza est le meilleur site de paris pour les raisons suivantes :

Parmi tous les bookmakers, Sportaza offre des bonus généreux , sans code promo et avec des conditions attractives.

, sans code promo et avec des conditions attractives. Le catalogue de paris sportifs est varié et fluide pour répondre aux besoins de tous les joueurs.

Le site de pari propose 15 méthodes de paiement.

Quel est l’intérêt des paris sportifs en ligne ?

Les paris sportifs sont très populaires. Avec l’essor d’Internet, il n’est plus nécessaire de se rendre dans un bureau de tabac pour remplir des grilles ! Voici d’autres avantages qui pourraient vous convaincre de parier en ligne :

Accessibilité : nous le disions, les paris sportifs en ligne sont accessibles depuis votre mobile ou ordinateur, vous n’avez donc pas besoin de vous déplacer pour placer vos paris sportifs.

Meilleure expérience utilisateur : en ligne, on retrouve de nombreux sports, mais aussi de nombreux paris sportifs qui permettent à chaque parieur de profiter d’une expérience personnalisée.

Profiter des meilleures cotes : bien souvent, les cotes sur les sites de paris sportifs en ligne sont plus avantageuses que dans les bureaux de tabac. Ainsi, les utilisateurs ont de plus grandes chances de gagner de l’argent.

Bonus et promotions : les meilleurs sites de paris sportifs offrent des promotions généreuses permettant également de maximiser vos chances de gagner.

Foire aux questions sur les sites de paris sportifs en ligne

Quel site pour parier en ligne a les meilleures cotes ?

Parmi les meilleurs sites de paris sportifs et qui proposent les meilleures cotes, on retrouve notamment Sportaza et Rabona. Ces deux bookmakers proposent des cotes attractives ainsi que des promotions permettant de booster les cotes.

Quel est le meilleur site de paris sportifs en français ?

Il existe de nombreux sites de paris sportifs. À notre avis, Sportaza est le meilleur site de paris sportifs, car il propose une expérience unique, des promotions généreuses ainsi que bien d’autres avantages.

Comment choisir un bookmaker pour parier sur le sport en ligne ?

Il peut être assez compliqué de choisir un site de paris sportifs. Parmi les critères à analyser, pensez à vérifier les bonus et conditions d’utilisation, les moyens de paiement, la gamme de paris sportifs ainsi que les avis des joueurs sur la plateforme.

Comment choisir un site de paris sportifs en France ?

Pour choisir un site de paris sportifs en France, il faut d’abord se rendre sur le site de l’ANJ. Là, vous y trouverez les bookmakers français autorisés en France. Sachez que les bookmakers de cette liste ne permettent pas de placer des paris sportifs en France de manière légale car ils ne sont pas agréés par l’ANJ. Ce comparatif a été dressé pour des joueurs parlant le français mais résidant hors de France.

Puis-je placer des paris sportifs en France ?

Comme mentionné ci-dessus, il faut se rendre sur un site agréé par l’ANJ pour placer des paris sportifs en France. Les sites de paris sportifs en France permettent même parfois de jouer au loto foot et de voir des pronostics pré-match ainsi que des cotes en temps réel. Ces sites de paris sportifs en France permettent souvent également de jouer au poker en ligne, et certains sont même aussi des casinos en ligne.

Comparatif des 5 meilleurs bookmakers

Parmi les meilleurs sites de paris sportifs, vous ne savez pas lequel choisir ? Voici notre comparatif qui vous permettra de faire un choix rapidement :

Sportaza : selon nous, il s’agit du meilleur site de paris sportifs. Bonus généreux, paiements rapides et larges gamme de paris sportifs, n’attendez plus pour découvrir Sportaza et son bonus de 100 % jusqu’à 100 € pour votre premier pari sportif.

: selon nous, il s’agit du meilleur site de paris sportifs. Bonus généreux, paiements rapides et larges gamme de paris sportifs, n’attendez plus pour découvrir Sportaza et son bonus de 100 % jusqu’à 100 € pour votre premier pari sportif. Rabona : vous souhaitez profiter des meilleures cotes du marché ? Ne cherchez plus et testez Rabona. Grâce à son offre “Boost Accumulateur”, vous pouvez profiter de cotes boostées jusqu’à 100 %. En prime, le bookmaker vous offre aussi un bonus de 100 % jusqu’à 100 €.

: vous souhaitez profiter des meilleures cotes du marché ? Ne cherchez plus et testez Rabona. Grâce à son offre “Boost Accumulateur”, vous pouvez profiter de cotes boostées jusqu’à 100 %. En prime, le bookmaker vous offre aussi un bonus de 100 % jusqu’à 100 €. 1bet : créé en 2011, ce site est totalement fiable et sécurisé. Grâce au code promo WB100B, vous pourrez activer votre bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 100 €.

: créé en 2011, ce site est totalement fiable et sécurisé. Grâce au code promo WB100B, vous pourrez activer votre bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 100 €. Wazamba : idéal pour les utilisateurs à la recherche d’une plateforme différente, colorée et ludique. Le bookmaker Wazamba vous offre un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 100 € pour découvrir cet univers.

: idéal pour les utilisateurs à la recherche d’une plateforme différente, colorée et ludique. Le bookmaker Wazamba vous offre un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 100 € pour découvrir cet univers. Cloudbet : le site de paris sportifs en français idéal pour ceux qui veulent parier sur le sport grâce aux crypto-monnaies. Recevez votre bonus de 100 % jusqu’à 1 BTC et découvrez Cloudbet.

Comment s’inscrire et parier sur le meilleur site de paris sportifs ?

Maintenant que vous savez quel est le meilleur site de paris sportifs en français, il est temps pour nous de vous expliquer comment s’inscrire pour parier sur le sport en ligne. Vous allez le voir, la procédure est très simple et ne prend que quelques minutes.

Pour notre exemple, nous avons choisi Sportaza, mais si vous êtes intéressé par l’un des autres sites de paris sportifs de ce comparatif, la procédure est quasiment la même.

Se rendre sur le site officiel du bookmaker Sportaza.

Cliquer sur le bouton “Inscription” situé en haut à droite.

Sélectionner le bonus dont vous souhaitez profiter.

Renseigner son adresse email, un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe.

Remplir le second formulaire à l’aide des données personnelles.

Finaliser l’inscription puis cliquer sur le lien reçu par e-mail pour valider l’inscription sur le site de paris sportifs Sportaza.

Conseils pour débuter avec les paris sportifs en 2023

Trouver un site de paris sportifs est plutôt simple. En revanche, comme tous les jeux de hasard, les paris sportif comportent des risques. Voici quelques conseils pour vous aider à débuter sereinement :

Choisir un site de paris sportifs fiable. Pour jouer sans risque, il convient d’abord de choisir un site fiable disposant d’une licence.

Se fixer des limites. En choisissant un site de paris sportif sécurisé, vous choisissez aussi un site vous permettant de parier de manière responsable. Pour cela, vous pouvez vous fixer des limites sur vos transactions ainsi que sur vos sessions de jeu.

Réfléchir avant de parier. Même s’il y a une part de hasard, les paris sur le sport doivent être étudiés. Renseignez-vous sur les derniers résultats, sur la forme de l’équipe et/ou des joueurs, sur l’importance du match avant de placer vos paris sportifs.

Profiter des bonus. Les offres promotionnelles vous permettent, par exemple, de doubler votre premier dépôt ou de recevoir des paris gratuits. Ainsi, cela vous aide à prendre plus de risques sans dépenser votre argent réel.

Quel est le meilleur site de paris sportifs ? Conclusion

Parmi tous les opérateurs présents dans ce classement des meilleurs sites de paris, Sportaza se démarque des concurrents.

Grâce à son interface moderne, ses bonus généreux ou encore ses transactions totalement sécurisées, Sportaza est le meilleur site de paris à essayer en 2023.

Bien entendu, les autres bookmakers de ce comparatif présentent également des avantages et selon vos besoins, n’hésitez pas à tester ces plateformes pour vous faire votre propre opinion.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne chance pour vos paris sportifs.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers.

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro au pari sportif, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les sites de pari sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des bookmakers mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.