Sites de la Coupe du Monde 2022 : Huit stades au Qatar

À la suite de l’annonce par la FIFA que la finale de la Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar, les réactions négatives ont été nombreuses. Nombreux sont ceux qui pensent que le Qatar est incapable d’accueillir la Coupe du monde et que les aspects négatifs de sa candidature l’emportent sur les aspects positifs. Néanmoins, le Qatar a organisé une impressionnante cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022 le 20 novembre.

Même s’il y a eu beaucoup de controverses, c’est une bonne chose que la FIFA 2022 ait donné la Coupe du monde à un pays du Moyen-Orient pour la première fois dans l’histoire de la compétition, et étant donné le succès d’Afrique du Sud 2010, nous pensons que Qatar 2022 sera une grande Coupe du monde.

Les stades ont été construits spécialement pour l’événement, en tenant compte du nombre de supporters qui veulent tout voir en direct, des températures élevées de l’air, etc. Ils associent un design moderne à la culture traditionnelle de la région pour créer l’environnement idéal pour les fans de la Coupe du monde de toutes les nations et promouvoir l’unité et la tolérance, la véritable signification de la Coupe du monde.

Nous devrions jeter un coup d’œil à certains des stades innovants qui ont été construits par le Qatar et qui pourraient avoir un impact important non seulement sur l’avenir du football, mais aussi sur les stades et les installations sportives du monde entier.

Les stades de la Coupe du monde 2022

Stade de la Cité de l’éducation

Situé entre les campus universitaires, l’Education City Stadium est vraiment quelque chose de spectaculaire. Le stade, qui scintille la nuit grâce à un éclairage magnifique, est également très accessible en termes de déplacement – à seulement 51 miles de Bahreïn en train.

Après la Coupe du monde, le stade sera réduit à 25 000 places et servira de site sportif pour les universités locales.

Stade Al Janub

Le stade est situé dans la banlieue de Doha, à Al Wakra, qui était jusqu’à une date relativement récente un petit village de pêcheurs. L’arène de 40 000 places a été inaugurée en mai 2019 et accueillera sept matchs pendant la Coupe du monde 2022.

Les architectes ont tenu compte du passé historique d’Al Wakra lors de la conception du stade, dont le design s’inspire des contours des voiles des boutres traditionnels du Golfe. L’arène diffère des autres stades à plusieurs égards importants :

dispose de son propre système de refroidissement innovant

Avoir un toit rétractable qui permet une utilisation toute l’année.

Autour du stade se trouve le parc Al Janub, avec des pistes cyclables et de jogging, des aires de jeux pour enfants et un grand espace vert pour se promener.

Stade Ahmed Bin Ali

L’arène de 40 000 places a été inaugurée le 18 décembre 2020. Située dans la banlieue voisine de Doha, appelée Al Ryan, elle accueillera sept matchs de la Coupe du monde 2022.

La conception du stade a été élaborée par la société qui a réalisé, entre autres, le projet de rénovation de l’arène de Manchester City en Angleterre. L’une des particularités de cette conception est la façade illuminée, composée de motifs caractérisant divers aspects de la vie au Qatar : l’importance de la famille, la beauté du désert, la flore et la faune locales, ainsi que le commerce local et international. Le stade est l’enceinte de l’un des principaux clubs du pays, Al Ryan, mais après la Coupe du monde de 2022, sa capacité sera presque réduite de moitié, car le gradin supérieur modulaire doit être réaffecté.

Khalifa International Stade

Le stade a déjà accueilli le récent match amical Brésil-Argentine et la finale de la Coupe de l’AFC 2011. Inauguré en 1976, il a été utilisé pour les Jeux asiatiques de 2006.

Il a été rénové en 2005 et peut actuellement accueillir environ 40 000 personnes, mais en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2022, une rénovation majeure a été effectuée.

Une autre chose intéressante à savoir sur le stade est qu’il possède une grande plate-forme sur le côté est, qui peut être utilisée pour lancer des feux d’artifice. Ce serait assez intéressant à voir lors de la Coupe du monde.

Stade Al Toumama

L’arène de 40 000 places a été inaugurée le 22 octobre 2021 pour un match entre les clubs locaux Al Shadd et Al Ryan et est située dans les limites de la ville de Doha. Il accueillera huit matchs du tournoi, dont un quart de finale.

Le design original du stade est basé sur la kufiya, une coiffe traditionnelle portée par les hommes au Moyen-Orient. Après la Coupe du monde 2022, la capacité de l’arène sera réduite à 20 000 places, et la zone autour du stade deviendra un centre sportif communautaire avec des espaces pour différents sports, notamment le handball, le volleyball, le basket-ball et la natation.

Stade 974

Absolument unique en ce sens qu’il s’agit de la première arène temporaire à accueillir des matchs de la Coupe du monde. Après le Nouvel An, il sera démantelé. L’idée est de transporter les structures en Uruguay afin d’y construire un stade similaire pour les matchs de la Coupe du monde 2030 (si, bien sûr, les Uruguayens obtiennent le droit d’accueillir le tournoi). Le nombre dans le nom fait référence au nombre de conteneurs maritimes utilisés dans la construction. En outre, +974 est l’indicatif téléphonique international du Qatar.

Stade Al Bayt

La conception du stade El Bayit rappelle la tente nomade qui habitait le Qatar dans les temps anciens. C’est la seule arène couverte de la Coupe du monde ; elle est dotée d’un toit coulissant. Après le tournoi, la moitié des tribunes seront enlevées et l’espace sera mis à disposition pour la construction d’un hôtel et d’un centre commercial.

Stade emblématique de Lusail

Cet étonnant stade sera utilisé pour organiser le match d’ouverture et, éventuellement, la finale de la Coupe du monde 2022. Ce stade s’inspire également de la culture de la pêche dans la région, en adoptant une forme similaire à celle des bateaux traditionnels.

Entièrement entouré d’un grand fossé, certains l’appellent déjà le « stade insulaire ».

« Reflétant la culture et le patrimoine de Doha, le stade est conçu pour être très économe en énergie et capable de fonctionner dans des conditions climatiques estivales extrêmes », précisent les concepteurs.

Conclusion

Douze ans après que la FIFA a choqué le monde du football en attribuant au Qatar le droit d’accueillir la Coupe du monde 2022, ce moment est arrivé. Doha y a investi une fortune, ce qui en fait la plus chère de toutes. Les matchs de la Coupe du monde 2022 seront disputés dans huit arènes au lieu des douze annoncées initialement dans la candidature du Qatar. Six d’entre eux ont été construits spécifiquement pour la Coupe du monde et présentent un design de façade inhabituel pour ces lieux.