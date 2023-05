Škoda prolonge avec les championnats du monde de hockey sur glace jusqu’en 2027

Partenaire principal depuis 1993, la marque de voiture tchèque poursuit sa collaboration avec l’IIHF et profite des championnats du monde pour présenter sa nouvelle identité.

C’est le contrat de sponsoring d’un championnat du monde de sport le plus vieux selon le Guinness World Record. Škoda et l’IIHF collaborent depuis 1993 et continueront jusqu’en 2027, au moins. C’est en tout cas ce qu’ont officialisé les deux parties. Un partenariat signé par l’entremise de l’agence de marketing sportif Infront.

À cette occasion, Škoda va fournir 45 véhicules aux organisateurs du tournoi. La majeure partie d’entre elles sont électriques ou hybrides. Les championnats du monde de hockey sur glace se déroulent du 12 au 28 mai prochain en Finlande et en Lettonie et seront l’occasion pour le constructeur automobile de mettre en avant son nouveau logo et dévoilé il y a quelques mois.

« La stratégie de marque de Škoda » est désormais axée « sur un monde plus intelligent et plus connecté ». Ainsi, la marque va permettre aux fans de gagner des places pour la finale à travers son univers métaverse, le « Škodaverse ». Des jeux, des avatars personnalisés, une galerie NFT à l’effigie des casques des équipes… Autant d’activités qui feront vivre aux fans des championnats du monde connectés.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

À lire aussi