Sponsoring – F1 : PokerStars s’affiche sur les enjoliveurs des Red Bull pour le Las Vegas GP

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas,Red Bull Racing va afficher les couleurs de PokerStars sur les roues de ses monoplaces. C’est la première fois que l’écurie affichera un sponsor à cet emplacement.

Course évènement, les écuries, la Formule 1 et les sponsors redoublent d’efforts pour déployer des campagnes marketing et de communication impactantes (on vous en partage quelques unes ici dans un récap).

PokerStars sur les roues

Pour ce Las Vegas GP, l’opérateur de poker en ligne PokerStars s’invite de manière habile sur les enjoliveurs des RB19 pilotées par Max Verstappen et Sergio Perez. Ces enjoliveurs « Poker Chip » reprennent ainsi le design de jetons de poker. Le design rouge et blanc fait référence à un

jeton de poker et met par ailleurs en valeur l’emblématique Red Spade Pass de PokerStars.

Une activation simple et efficace qui rappelle évidemment celle de Google Chrome qui est présent sur les roues des McLaren depuis plus d’un an. Une visibilité qui n’est pas loin de représenter la meilleure intégration d’un sponsor sur une F1.

Pour aller plus loin, PokerStars a décidé d’offrir l’un des enjoliveurs signés par le triple champion du monde Max Verstappen et son coéquipier Sergio Perez.

« Nous sommes fiers d’être les premiers à figurer sur les roues de l’équipe, et sur une partie emblématique d’une livrée très spéciale pour la course inaugurale à Las Vegas. Nos enjoliveurs marquent le sommet de nos efforts cette année pour récompenser les fans, et nous sommes heureux de partager cette pièce emblématique avec notre communauté. » précise Rebecca McAdam Willetts, Directrice des Partenariats et des Relations Publiques chez PokerStars.

