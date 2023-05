Sponsoring – Hyundai et Kia prolongent avec la FIFA jusqu’en 2030

Hier, Hyundai et Kia ont renouvelé leur partenariat avec la FIFA jusqu’en 2030. Les deux marques automobiles de Hyundai Motor Group restent partenaire officiel mobilité des Coupes du Monde.

Dans le détail, ce nouvel accord intègre deux autres filiales du Groupe : Boston Dynamics et Supernal, « deux acteurs de la mobilité de demain » (robotique et mobilité aérienne).

Les prochaines échéances majeures seront la Coupe du Monde Féminine 2023 et la Coupe du Monde 2026. « Nous sommes ravis de poursuivre nos partenariats de longue date avec Hyundai et Kia. Au fil des années, ils ont clairement démontré leur engagement aux côtés de la FIFA, et nous apprécions tout particulièrement leur détermination à vouloir sans cesse améliorer l’expérience globale entourant nos diverses compétitions » explique Gianni Infantino, Président de la FIFA, dans un communiqué.

