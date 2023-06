Sponsoring – Jean Floc’h prolonge son contrat de partenariat avec le FC Lorient jusqu’en 2026

Partenaire majeur et principal du FC Lorient depuis neuf saisons, le groupe Jean Floc’h prolonge son contrat de partenariat avec le club de Ligue 1 Uber Eats jusqu’en 2026.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Jean Floc’h continuera d’apparaître sur la face avant du maillot des Merlus ainsi que sur les tenues d’entraînement.

« Cette reconduction traduit notre attachement au club et permettra de travailler ensemble au moins jusqu’en 2026, année du centième anniversaire du club, une date symbolique » précise Michel Boulaire, PDG du groupe Jean Floc’h, sur le site officiel du FC Lorient. « Au fil des saisons et des émotions véhiculées, nos équipes ont constamment apporté leur soutien indéfectible à l’ensemble du club et continueront de le faire ».

Jean Floc’h prolonge son engagement pour trois saisons supplémentaires 🤝 🔗 https://t.co/HPDU2KhObG pic.twitter.com/ZxiUEhSHCy — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) May 26, 2023

« L’engagement du groupe Jean Floc’h à nos côtés depuis 2014 ans illustre son attachement aux Merlus. Je tiens à remercier Michel Boulaire pour sa confiance et sa fidélité, qui ont permis de tisser un solide lien d’amitié avec le club et les équipes. Nous sommes tous très heureux d’inscrire un nouveau chapitre en commun, avec la perspective de fêter les 100 ans du FC Lorient ensemble » ajoute Loïc Féry, président du FC Lorient. « D’ici ce point d’orgue, je suis certain que les prochaines saisons contribueront à enrichir notre histoire en récompensant le soutien actif de nos partenaires et de nos supporters »

