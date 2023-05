Sponsoring – KFC prolonge avec la Fédération Française de Football (FFF) jusqu’en 2028

Samedi, la Fédération Française de Football (FFF) a officialisé la prolongation de son contrat de partenariat avec KFC pour 5 ans, soit jusqu’en 2028.

Partenaire de la FFF depuis 2014, KFC France soutient les Equipes de France mais également la Coupe de France dont la finale 2023 a été remportée par Toulouse face à Nantes ce samedi.

« Le renouvellement de notre partenariat avec la FFF était pour nous une évidence tant nous partageons de valeurs communes : l’accessibilité, le partage, l’esprit d’équipe et la recherche permanente de l’excellence » explique Isabelle Herman, Directrice Générale de KFC France (Groupe Yum! Brands), dans un communiqué. « Nous sommes fiers de nous ancrer encore davantage au coeur de la culture française en étant associé aux grandes compétitions sportives telle que la Coupe de France ».

Une compétition qui permet à la chaine de restauration rapide d’activer son partenariat en local dans de nombreux restaurants.

c’est l’histoire d’un poulet et d’un coq. — KFC France (@KFCFrance) April 29, 2023

« Nous sommes ravis de renouveler notre collaboration avec KFC France. La fidélité de la marque au football français, depuis 2014, prouve son engagement et son attachement à nos Équipes de France et à nos compétitions les plus prestigieuses. La politique de KFC France en termes de responsabilité sociétale des organisations (RSO) et de production française concorde avec les valeurs de notre propre projet RSO #MarquerDemain. » ajoutePhilippe Diallo, Président par intérim de la FFF.

