Sponsoring – La marque de nutrition pour animaux Nulo recrute Simone Biles et ses bouledogues français

Nulo dévoile sa toute nouvelle campagne, « Fuel Incredible », aux États-Unis. Et la marque de nutrition pour animaux de compagnie s’est trouvé une égérie de poids pour cela en la personne de Simone Biles, athlète présente dans le top 10 des athlètes au plus gros potentiel marketing pour le classement SportsPro 2023.

L’ambassadrice de la marque s’avère être amoureuse des animaux, et surtout de ses deux bouledogues français, Lilo et Rambo, que l’on découvre dans cette campagne de publicité. Cette dernière s’appuie sur l’idée que les athlètes de haut niveau, à l’instar de la quadruple médaillée d’or aux Jeux Olympiques, comprennent les avantages d’une alimentation saine.

« J’ai pris conscience de l’importance d’alimenter mon corps avec la bonne nourriture, et je ressens la même chose lorsqu’il s’agit de nourrir mes chiens »

« Les animaux de compagnie comptent sur nous pour prendre les meilleures décisions pour leur santé et leur bonheur, y compris ce que nous choisissons de mettre dans leur bol chaque jour », a déclaré Simone Biles, avant d’enchaîner : « En tant qu’athlète, j’ai pris conscience de l’importance d’alimenter mon corps avec la bonne nourriture, et je ressens la même chose lorsqu’il s’agit de nourrir mes chiens, Lilo et Rambo. »

« Nous sommes honorés qu’un être humain exceptionnel et un défenseur des animaux de compagnie comme Simone rejoigne notre liste d’ambassadeurs pour mener la campagne « Fuel Incredible » », s’est réjoui Michael Landa, fondateur et PDG de Nulo.

Cette campagne de publicité apparaîtra sur plusieurs canaux : les réseaux sociaux, la télévision américaine, mais aussi en « out-of-home » et « digital-out-of-home ».

