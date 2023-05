Sponsoring – Pourquoi Haier mise sur le tennis et Roland-Garros

Il y a quelques semaines, la marque d’électroménager Haier a officialisé des contrats de partenariat avec Roland-Garros et l’ATP Tour avec la volonté de toucher la cible tennis.

Plutôt rare à ce niveau, le numéro 1 mondial du secteur s’est engagé avec les deux entités uniquement pour l’année 2023. « Il y aura une collaboration plus poussée dans les années à venir si le test est concluant, nous avons une vision plus long terme, l’envie est là » nous précise Johanna Rochman, Directrice Marketing et Communication France chez Haier Europe.

« Le tennis est très proche d’Haier en terme de valeur de marque »

A Roland-Garros, Haier sera notamment visible sur les principaux courts à proximité du filet. De quoi s’offrir une large exposition pendant la retransmission des matchs à la télévision. « Le partenariat avec Roland-Garros nous donnera une forte visibilité sur le court avec une présence de notre logo sur la netbox. » Un espace qui était utilisé par Peugeot jusqu’en 2021 (il n’y a pas eu de netbox en 2022). Pour rappel, BNP Paribas, avec sa bâche de fond de court, bénéficie de plus de 30 minutes de visibilité sur 1 heure de diffusion d’un match de Roland-Garros.

« En parallèle, nous aurons un plan d’activation en France pour rendre visible ce partenariat auprès de nos consommateurs, que ce soit chez nos distributeurs partenaires ou sur les réseaux sociaux. Nous aurons un plan d’amplification. » ajoute Johanna Rochman.

Voici à quoi ressemblera la netbox Haier à Roland-Garros, visuel que nous nous sommes procurés.

Outre le partenariat avec Roland-Garros, Haier a également signé avec l’ATP Tour. Pourquoi la marque a -t-elle décidé de miser sur le tennis ? « Haier est une marque premium avec des produits technologiques performants, design, haut de gamme… le tennis est très proche d’Haier en terme de valeur de marque. Ce partenariat est une énorme fierté. Haier est une marque encore jeune en France, qui se développe… ça va nous permettre d’accroître notre notoriété et surtout d’aller chercher ce public qui est le nôtre. Le public qui regarde le tennis est très proche des cibles consommateurs d’Haier. » détaille Johanna Rochman. « Haier organisera un jeu concours avec de nombreux lot à gagner, dont des places, dans la lignée de la promesse de marque « Connecté à l’extraordinaire ». L’objectif étant de faire vivre aux fans de tennis des moments exclusifs et extraordinaires sur les réseaux sociaux de Roland-Garros grâce à des contenus uniques ».

Au niveau monde, le groupe Haier a enregistré un chiffre d’affaires de 32,6 milliards d’euros en 2022 dont 3, 2 milliards en Europe (+20% par rapport à 2021).

