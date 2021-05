Sponsoring : Quelle équipe européenne de football a empoché le plus en 2018 ?

En 2018, CSM Sport & Entertainment publiait un rapport sur les revenus sponsoring générés par les clubs de football des cinq plus gros championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France).

Quelle équipe européenne de football arrivait en tête des revenus sponsoring en 2018 ?

Pour CSM Sport & Entertainment, c’est le club de Manchester United qui arrivait en tête de la liste générant un total de 269 millions d’euros de revenus sponsoring par an estimé grâce à 68 accords commerciaux. Le FC Barcelone arrivait en seconde position avec 261M€, seul autre club à l’époque à dépasser la barre des 200 millions d’euros de revenus sponsoring.

Derrière, on retrouve le Bayern Munich (3e avec 180M€), le Real Madrid (178M€) puis un quatuor de clubs anglais (Chelsea, Manchester City, Arsenal et Liverpool). Le TOP 11 dressé par CSM Sport & Entertainment est complété par le Paris Saint-Germain, la Juventus et le Borussia Dortmund. Notons que malgré le nombre de contrats le plus élevés (71) Dortmund n’a généré « que » 80M€ de revenus sponsoring.

Avec 5 clubs présents dans cette liste, la Premier League est le championnat le plus représenté. Ces 5 clubs cumulent ainsi 813 millions d’euros de revenus sponsoring issus des 168 contrats pris en compte par CSM Sport & Entertainment.

Il ne faut pas oublier qu’un casino en ligne peut sponsoriser un club de football ; c’est une tendance qui devient de plus en plus populaire, notamment dans le championnat anglais.

Quels secteurs d’activités dépensent le plus ?

Dans son étude de 2018, CSM Sport & Entertainment classe également les 11 premiers secteurs d’activités les plus dépensiers auprès des clubs étudiés. A la première place, on retrouve le secteur financier avec 314 millions d’euros dépensés en sponsoring dans les clubs de 5 plus grands championnats étudiés. Suivent le secteur automobile (305 millions d’euros et 55 contrats) et les compagnies aériennes (266 millions d’euros et 22 contrats).

Le reste du Top 11 est composé des bookmakers, des brasseries, d’entreprises énergétiques, des télécommunications, de fabricants de pneus, de hardware, d’assurances et du secteur alimentaires.