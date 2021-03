Tennis – Stan Wawrinka nouvel ambassadeur du Groupe Partouche et du site de casinos en ligne Pasino.ch

Aujourdhui, le Groupe Partouche a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Stan Wawrinka.

Dans le cadre de cet accord, le tennisman suisse qui a récemment soufflé ses 36 bougies devient ambassadeur de la branche suisse du groupe qui lance une offre de casinos en ligne avec Pasino.ch. « Je suis certain que nous ferons de belles et grandes choses ensemble dans les années à venir » a commenté Stan « The Man », dans un communiqué.

Il y a quelques semaines, un autre tennisman, Benoit Paire, prêtait son image à une autre société d’un secteur similaire, la loterie en ligne Bravospeed.