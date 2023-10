Sponsoring – Tissot prolonge son partenariat avec le Tour de France 2024

Cette semaine et à l’occasion de la présentation de l’édition 2024 du Tour de France, Tissot et Amaury Sport Organisation (A.S.O.) ont officialisé la prolongation de leur partenariat.

Sans préciser la durée du nouveau contrat, l’horloger sera donc bien aux côtés de la Grande Boucle l’année prochaine.

Lors de la présentation au Palais des Congrès, le Directeur du Tour de France Christian Prudhomme a notamment fait un clin d’oeil habile à l’horloger suisse sur la scène. « Il est l’heure, 12h55, merci Tissot pour le renouvellement de nos accords » a t-il déclaré juste avant de présenter le parcours tant attendu.

« Tissot est fier et honoré de s’associer à A.S.O. et de pouvoir apporter son expertise à toutes les courses de son calendrier, y compris le Tour de France, pour consigner non seulement les minutes et les secondes de ces événements et célébrations, mais aussi les émotions qui les animent», ajoute Sylvain Doha, Directeur Général de Tissot, dans un communiqué. « C’est un privilège d’apporter notre concours, de garantir des temps exacts aux athlètes qui repoussent leurs limites et de contribuer à l’expérience et à la ferveur de la foule pour ces courses. »

Débuté entre 1988 et 1992, le partenariat entre Tissot et A.S.O. s’était intensifié en 2016 lorsque la marque suisse avait succédé à Festina.

Outre les services de chronométrage mis à disposition de la compétition, Tissot profite de son association avec le Tour de France pour proposer des montres co-brandées.

