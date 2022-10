Sport Business – Les 18 chiffres en plus de la semaine

Retour sur quelques chiffres clés du marketing sportif, du sponsoring et du sport business de la semaine.

209 millions de dollars

C’est la somme que va redistribuer la FIFA aux clubs à l’occasion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Programme de Répartition des Bénéfices aux Club prévoit ainsi environ 10 000$ pour chaque jour passé par un joueur en sélection, du début de sa préparation officielle jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition.

4

Les Championnats du monde de ski Courchevel Méribel 2023 ont signé 4 nouveau contrats de licensing :

Exod Studio pour le jeu de société officiel nommé Winteracing

Sport à l’Affiche pour 8 affiches design

Marchill Socks pour une collection de 4 chaussettes de ville et de ski

Hop&Down pour une gamme de sous-vêtement et d’accessoires mode

49 millions d’euros

c’est le salaire que toucherait Erling Haaland cette saison à Manchester City. Révélé par le Daily Mail, le norvégien toucherait 900 000 de livres sterling par semaine, soit peu ou près un million d’euros, soit environ 4M€ par mois.

2 ans

C’est la durée du contrat de Naming signé entre le HBC Nantes et Neodif concernant l’appellation du Hall XXL du Parc des Expositions de la Beaujoire. Le Hall XXL est donc désormais rebaptisé « Neodif XXL » lors des évènements organisés par le club de handball.

69€

C’est le nouveau prix promotionnel de l’abonnement « Pass Ligue 1 » de Prime Prime Video pour suivre le reste de la saison 2022-2023 avec 80% des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Ce dimanche, la chaîne diffuse le classico PSG-OM en exclusivité. Pour en profiter, c’est ici [partenaire]

280€

Le prix des crampons les plus haut de gamme d’adidas dévoilés pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Infos ici

140€

C’est la somme qu’il faudra débourser pour s’offrir le maillot version joueur de l’Equipe de France pour le Mondial 2022. Comptez 90€ pour la version supporter. Infos ici

2025

L’horloger Suisse Oris devient Chronométreur officiel de la Ligue 1 jusqu’en 2025. Plus d’infos sur le contrat ici

8 117 spectateurs

C’est l’actuel record d’affluence pour un match du championnat de France de basket que s’apprête à battre le Paris Basketball ce dimanche avec son match organisé à Roland-Garros contre l’AS Monaco.

25

Le célèbre Loto Foot a récemment célébré ses 25 ans. A lire ici

500 000 € par an

La LNR a annoncé cette semaine renforcer son soutien financier aux dispositifs de reconversion des joueurs et entraîneurs professionnels mis en place avec les partenaires sociaux PROVALE, UCPR et TECH XV destinés à préparer et accompagner au mieux les acteurs du jeu dans leur après-carrière.

10 000€

Le montant du chèque qu’ont reçu les vainqueurs de la Copa Coca-Cola organisé par la FFF pour financer une initiative de développement du club.

10,1 M$

Le prix de vente aux enchères d’un maillot porté par Michael Jordan en 1998, c’est la maillot le plus cher de l’histoire ! Lire la suite sur Basketusa.com

128 M$

Les revenus sur cette saison (salaires et sponsoring) de Kylian Mbappé selon Forbes. Il devient pour la première fois le sportif le mieux payé au monde sur 12 mois. Roger Federer désormais « retraité », c’est Cristiano Ronaldo qui arrive en tête du classement des revenus sponsoring avec 60M$. Lire la suite ici

124,5 M$

C’est le salaire que touchera Lebron James cette saison 22-23 toujours selon Forbes. Le joueur des Lakers occupe cette place pour la 9ème année consécutive. Plus d’infos ici

294 000

Le nombre d’écoutes du podcast Dans la Tête d’un Coureur au mois de septembre 2022.

4

Les fédérations de football du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande ont présenté leur candidature commune pour l’EURO féminin 2025 de l’UEFA.

15

Le nombre d’ambassadeurs de l’horloger Hublot impliqués dans la campagne promotionnelle pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le casting ici