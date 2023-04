NUMBERS by SBB – Le « fast read » du sport business

Présentation des derniers chiffres clés du marketing sportif, du sponsoring et du sport business. De quoi compléter votre veille et vous tenir informé de l’actualité de manière claire et concise.

62 850 places

C’est la capacité du Tottenham Hotspur Stadium (Londres) qui accueillera les Finales 2024 des Coupes d’Europe de rugby. La finale de l’EPCR Challenge Cup aura lieu le vendredi 24 mai, tandis que la finale de la Champions Cup sera jouée le samedi 25 mai.

870 000€

C’est l’indemnité que devrait toucher Corinne Diacre de la part de la Fédération Française de Football. Selon le journal L’Equipe, un accord a été trouvé avec l’ancienne sélectionneuse des Bleues pour mettre un terme à son contrat. Lire la suite sur lequipe.fr

Semaine du 17 au 23 avril

78 000

C’est le nombre de spectateurs qui seront présents au Stade de France le samedi 29 avril pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. La FFF a annoncé un match à guichets fermés. Voir la répartition des places ici.

300 millions d’euros

C’est le budget total pour Roland Garros 2023. Lors d’une conférence de presse, vendredi 21 avril, Amélie Mauresmo a présenté les principaux détails de la prochaine édition de RG. Le prize money sera dévoilé début mai. Voir les autres infos de RG 2023 ici.

89,99$

C’est le prix d’un maillot édition « One Kit Planet » d’une équipe de MLS. La Major League Soccer et adidas ont sorti des tuniques spéciales fabriquées entièrement en plastique Parley Ocean à l’occasion de la Journée de la Terre (22 avril) pour sensibiliser et inciter à l’action dans la lutte contre les déchets plastiques marins. Voir les maillots ici.

2 millions de livres sterling

C’est la prime que pourrait toucher certains joueurs cadres de Manchester City en cas de triplé (Premier League, FA Cup, Ligue des Champions) cette saison selon le Daily Mail. Le magazine anglais précise également que le système de primes données par le club est « structuré sur une base individuelle plutôt que d’être un montant convenu partagé entre joueurs de l’équipe. » Voir l’article complet ici.

25

C’est l’âge du modèle mythique de la gamme Nike Football, la Mercurial. Cette année la chaussure célèbre son 25e anniversaire et la marque au swoosh a choisi Kylian Mabppé pour en être l’égérie principale. Découvre le modèle ici.

Entre 2 et 3 millions d’euros

C’est le chiffre d’affaires que pourrait réaliser le distributeur d’équipements de padel, Esprit Padel Shop en 2023. Grâce à l’explosion de la pratique de la discipline en France ces dernières années, le distributeur avait déjà multiplié par 5 son chiffre d’affaires, passant de 200 000€ en 2021 à 1 million d’euros en 2022. Plus d’infos ici.

3

C’est le nombre d’affiches que le département des Yvelines a dévoilées pour valoriser son rôle dans l’accueil des JO de Paris 2024. Avec un style vintage, les illustrations montrent les disciplines olympiques et paralympiques qui se disputeront sur le territoire Yvelinois. Voir les affiches ici.

40 000

C’est le nombre de personnes qui s’élanceront le 10 août 2023 pour courir le Marathon pour Tous. Les runneurs réaliseront le même parcours que les coureurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec un départ prévu à 21h depuis l’Hôtel de Ville de Paris. Toutes les infos ici.

50€

C’est le premier prix d’une place « grand public » vendue par la FFF pour assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. À ce prix, le billet sera placé en catégorie 4. Comptez 140€ pour obtenir le meilleur placement en Catégorie Or. Voir tous les prix ici.

220€

C’est prix auquel est vendue la chaussure « NikeCourt Air Zoom Vapor AJ3 », un modèle fait pour le tennis reprenant le design de la célèbre Air Jordan 3. Une paire qui rappelle la collection qu’avait sortie Nike lors de l’US Open 2014 autour de Roger Federer. Voir le modèle ici.

Semaine du 10 au 16 avril

1,1M€

C’est la prime qu’aurait touché Didier Deschamps à l’occasion de la Coupe du Monde 2022. Sur les 30 millions de dollars versés par la FIFA à la FFF, selon L’Équipe, les joueurs et le staff technique se seraient partagés 15 millions d’euros. Les joueurs auraient perçu près de 490 000€ chacun (210 000€ de prime de droit à l’image et 280 000€ de prime sportive) soit moins que le sélectionneur des Bleus qui aurait négocié « une clause qui lui permettait d’obtenir 2 parts pour le droit à l’image et 2,5 parts pour la prime sportive » selon le quotidien sportif. Son adjoint Guy Stéphan aurait lui empoché 680 000€ en plus de son salaire Plus d’infos sur lequipe.fr.

70 000

C’est le nombre de places auxquelles pourrait être limité le Stade de France (capacité de 80 000 places) en cas de rachat par le PSG. Selon L’Équipe et RMC Sport, le club de la capitale va bien répondre à l’appel d’offres lancé par l’État pour acheter le Stade de France à partir de l’été 2025. Plus d’infos ici.

0

C’est le nombre de sponsors de paris sportifs qui seront affichés sur le devant des maillots de la Premier League à partir de la saison 2025/2026. Les 20 clubs du championnat, la ligue et le ministère de la Culture, des Médias et des Sports ont pris collectivement cette décision pour réduire la publicité des jeux d’argent. Plus d’infos ici.

4 à 5 millions d’euros

C’est la somme que va investir le FFF pour développer le football féminin en France. Lors d’une conférence de presse, Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas ont dévoilé le nouveau plan de la FFF pour atteindre leur objectif. L’essentiel à retenir ici.

2,2 millions $

C’est le prix auquel a été vendue aux enchères une paire de « Air Jordan 13 » portée par Michael Jordan lors du match 2 des NBA Finals de 1998. C’est la société Sotheby’s qui s’est occupée de ses enchères. Lire l’article ici.

39,90€

C’est le prix auquel est vendue la mascotte « Phryge » des Jeux de Paris 2024 fabriqué en France par Doudou et Compagnie. Les 30 salariés de l’entreprise peuvent produire entre 500 et 1000 peluches chaque jour. Voir comment sont fabriquées les mascottes ici.

2028

C’est la date jusqu’à laquelle la FFF et Fanatics sont dorénavant liés. La société américaine est devenue, entre autres, l’unique gestionnaire de la boutique en ligne et assurera aussi l’exploitation de la boutique physique. Lire l’article complet ici.

3,24 millions de dollars

C’est la somme que va empocher Jon Rahm, vainqueur du Masters d’Augusta 2023. Le golfeur espagnol a terminé avec un score de -12 et devance Phil Mickelson et Brooks Koepka. Notons que le tournoi distribuait un prize money record cette année avec un total de 18M$.

Semaine du 3 au 9 avril

30 000€

C’est le montant qui sera remis au vainqueur de la course Paris – Roubaix. Pour les femmes, la première empochera 20 000€. Ce week-end de Pâques, les cyclistes s’élanceront pour la 120e édition de la course. Plus d’infos ici.

15,4 milliards €

C’est le chiffre d’affaires qu’a réalisé Décathlon sur l’année 2022. Une somme qui constitue un record pour l’enseigne française dont le CA a tout simplement triplé entre 2008 et 2022. Lire l’article complet ici.

150 000$

C’est le prix auquel est vendu la collection complète de « Air Jordan 1″ de 1985 mise en vente sur eBay. À l’occasion de la sortie du film « Air » de Ben Affleck, qui raconte comment Michael Jordan a signé chez Nike, eBay a ouvert une boutique éphémère à Chicago baptisée « The ’85 shop ». Lire l’article complet ici.

30

C’est l’âge auquel Ben Francis, fondateur de la marque de vêtements de sport Gymshark, est devenu milliardaire. Dans une liste récemment publiée par le magazine Forbes, Ben Francis est l’un des nouveaux milliardaires les plus jeunes de 2023. À 19 ans, l’anglais était livreur de Pizza pour Pizza Hut. Plus d’infos ici.

400 – 600 millions €

Selon certaines sources, c’est le salaire que pourrait toucher Leo Messi chaque année s’il venait à signer à Al Hillal en Arabie Saoudite. Alors que plusieurs médias assurent qu’il ne restera pas au PSG l’année prochaine, la perspective d’un avenir saoudien reste une option pour l’argentin. Plus d’infos ici.

26

C’est le nombre de maillots que Nike a dévoilé pour la Coupe du Monde féminine. Un maillot domicile et un extérieur pour chacune des équipes que la marque américaine sponsorise, comme l’équipe de France. La firme au swoosh a également innové en créant un short adapté aux menstruations. Lire l’article complet ici.

14,99€

C’est le prix de l’abonnement « pass tournoi » de Fanseat pour voir l’intégralité du Championnat du Monde de hockey sur glace 2023 qui aura lieu en mai en Finlande et en Lettonie. Fanseat, la plateforme de streaming sportif de Spring Media, est à l’heure actuelle le seul diffuseur en France du tournoi. Plus d’infos ici.

5

Kiprun, la marque running de Décathlon, a pour ambition d’intégrer le top 5 des meilleurs marques de running au monde. Déjà bien implantée en France, la marque va travailler sur plusieurs secteurs pour atteindre ses objectifs. Voir la stratégie de Kiprun ici.



95€

C’est le prix auquel est vendue la version replica du nouveau maillot du XV de France pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Produit par le Coq Sportif, la nouvelle tunique n’a apparemment pas fait l’unanimité auprès des fans. Plus d’infos ici.



Semaine du 27 mars au 2 avril

30 000€

C’est la prime qui sera remise au vainqueur du Marathon de Paris ce dimanche. Un bonus de 5 000€ sera donné à celui qui franchit la ligne d’arrivée en premier tandis qu’un autre bonus de 5 000€ sera offert en cas de nouveau record du Marathon. Voir le prize money complet ici.

150

C’est le nombre d’exposants présents à la Run Experience 2023. En marge du marathon de Paris, le Parc des Expositions de la Porte de Versailles s’est transformé en salon du running. Du jeudi 30 mars au samedi 1er avril, des stands de plusieurs marques vous feront découvrir leurs tout derniers équipements. Lire l’article complet ici.

6 000 000€

C’est le salaire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain selon L’Équipe. Le journal a publié son classement des 30 meilleurs salaires de Ligue 1 et sans véritable surprise, les 10 premières places sont occupées par des joueurs du PSG. Découvrez le top 30 ici.

47

C’est le nombre de sponsors présent sur la voiture de la McLaren F1 Team. Mardi dernier, l’écurie anglaise a officialisé un nouveau partenariat avec l’entreprise française de management de cloud, Workday. Le sponsor sera affiché sur la voiture pour la première fois lors du Grand Prix d’Australie qui aura lieu le 2 avril. Voir le communiqué ici.

8,07 millions

C’est le nombre de téléspectateurs qui ont vu le match Irlande – France lundi soir sur TF1 selon Médiamétrie. Un chiffre qui représente au total 34,5% de part du marché. Plus d’infos ici.

5

C’est le nombre d’années durant lesquelles Eurosport va continuer à diffuser l’US Open. La chaîne avait annoncé cet accord dans certains marchés en Europe, excepté la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Depuis lundi, cette prolongation sera finalement active pour la France. Plus d’infos ici.

Semaine du 20 au 26 mars

28€

C’est le prix d’un ticket adulte pour visiter l’exposition « Formula 1 Exhibition » organisée par la F1, elle-même. Située à Madrid, de nombreux objets appartenant aux écuries et pilotes y sont affichés. Les restes de la voiture de Romain Grosjean qui a pris feu lors du Grand Prix de Bahreïn en 2020 sont également présents. L’exposition est ouverte pour plusieurs mois. Plus d’infos ici.



3 ans

C’est la durée du nouveau contrat qui lie la FFF à Volkswagen. Partenaire depuis 2014, la marque de voiture allemande restera le « Partenaire Majeur Electromobilité » des bleus jusqu’à la prochaine Coupe du Monde 2026. Lire l’article complet ici.

2033

Le FC Bayern Munich et le groupe Allianz ont prolongé leur partenariat jusqu’en 2033. Le stade des munichois continuera donc à s’appeler Allianz Arena, le groupe restera aussi le sponsor maillot de l’équipe féminine. Plus de détails ici.

2

C’est le nombre de maillots qu’a dévoilé adidas pour les tenues de l’Arabie Saoudite. Alors que Nike était l’équipementier de la sélection qui avait battu l’Argentine lors de la Coupe du Monde 2022, c’est désormais une aire à trois bandes qui se dessinent pour les saoudiens. Voir les maillots ici.

10

C’est le nombre d’années pendant lesquelles Fanatics va produire les maillots de toutes les franchises de NHL. À partir de 2024, la marque américaine va ainsi succéder a adidas qui produisait des tenue depuis 2017/18. Lire l’article complet ici.

8,8 millions de dollars

C’est le prize money total de l’Open Miami qui se tiendra du 22 mars au 2 avril. Le vainqueur touchera notamment 1 262 220$. Voir tout le prize money en détails ici.

Semaine du 13 au 19 mars

500 000€

C’est la somme que devrait toucher chaque joueur ainsi que les membres du staff technique de l’Équipe de France présent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar suite à leur parcours durant ce mondial selon le journal L’Équipe. Comme le précise Le Parisien, c’est une somme qui regroupe la prime de la FIFA pour le finaliste (8,7 millions d’euros à diviser en 30, 26 joueurs et 4 membres du staff, soit 290 000 euros chacun) et celle des droits à l’image (environ 30 000 euros par match, soit 210 000 euros par tête au total). Des primes que les joueurs redistribue généralement à des associations ou aux kinés et aux médecins du groupe.

9 millions d’euros

C’est la somme que souhaiterait débourser Qatar Sport Investment (QSI, propriétaire du PSG et actionnaire de Braga) pour acheter 51 % des parts du club espagnol de Malaga selon Cadena Cope. Actuellement 20e de la deuxième division espagnole sur 22, le propriétaire du club andalous n’est autre qu’Abdallah ben Nasser Al Thani, cousin éloigné de l’émir du Qatar. Plus d’infos ici.

50 ans

Depuis 50 ans, l’US Open distribue un prize money similaire aux hommes et aux femmes. Une égalité salariale rare dans le monde du sport, que le tournoi n’a évidemment pas hésité à mettre en avant dans le logo de la prochaine édition. Voir les visuels ici.

1 999,99€

C’est le prix d’un des deux maillots du FC Barcelone x Rosalia. Dans le cadre de son partenariat avec Spotify, le Barça a affiché le logo du dernier album de la chanteuse espagnole Rosalia sur son maillot pour le Clasico contre le Real Madrid. Voir les maillots ici.

11 milliards $

Ce sont les revenus que prévoit la FIFA pour le cycle 2023-2026. Lors du 73ème Congrès de la FIFA à Kigali (Rwanda), l’organisation mondiale du football a également annoncé que la future Coupe du Monde, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, se disputera en 12 groupes de 4 équipes. Plus d’infos ici.

3

C’est le nombre de clubs sous bannière adidas encore en lice en Ligue des Champions. Devant Puma, Nike ou encore EA7, la marque allemande est la plus représentée à ce stade de la compétition. Lire l’article complet ici.

60 000$

C’est le salaire annuel moyen d’un joueur de tennis, soit environ 56 000€. Les revenus d’un tennisman varient évidemment en fonction de son classement ATP et de sa cote de popularité. Plus d’infos ici.

35

C’est le nombre de maillots Nike que l’on retrouvera lors des finales NCAA Baskets de la March Madness. C’est l’équipementier le plus représenté du tournoi. Voir les autres sponsors ici.

130 125€

C’est la somme totale que A.S.O., l’organisateur du Paris-Nice, a distribuée aux équipes ayant participé à la course. L’équipe UAE Team Emirates vainqueur de la course a reçu la somme de 33 975€. Lire l’article complet ici.

Semaine du 6 au 12 mars

3,3 milliards de dollars

C’est le montant total des revenus de Michael Jordan faisant de lui le sportif le mieux rémunéré de l’histoire selon Sportico. Le média américain a dressé un classement des 50 athlètes les mieux payés de l’histoire du sport. Voir le classement complet ici.

600 millions d’euros

C’est la somme que pourrait débourser le Paris Saint-Germain pour devenir le futur propriétaire du Stade de France. Suite aux récentes histoires entre la Marie de Paris et le club de la capitale au sujet du Parc des Princes, une source interne du PSG aurait prévenu l’AFP du positionnement du club pour racheter le Stade de France. Plus d’infos ici.

100,5 millions de dollars

C’est le montant qu’a cumulé le film « Creed III » au box-office mondial depuis sa sortie. Il s’agit là du meilleur démarrage de l’histoire pour un film de sport. Plus d’infos ici.

763 millions de dollars

C’est le montant de la perte annoncée mercredi par adidas sur le quatrième trimestre en 2022. Un déficit dû à l’arrêt de la collaboration entre la marque et le rappeur Kanye West. Comme le rapporte CNBC, adidas annonce que les pertes sur l’année 2023 s’élèveront à 738 millions de dollars. Ce qui fera de 2023, la première année depuis 31 ans ou adidas sera déficitaire. Lire l’article complet ici.

400 000€

C’était le salaire annuel de l’ancienne sélectionneuse de l’Équipe de France Corinne Diacre selon L’Équipe. Mise à pied ce jeudi par la comex de la FFF, elle était en poste depuis 2017. Lire l’article ici.

3,25 millions

C’est le nombre de tickets vendu lors de la vente de billets par packs pour les Jeux olympiques de Paris 2024. À partir du 15 mars, le COJOP ouvrira une nouvelle phase d’inscription au tirage au sort pour la vente de billets à l’unité. Cette nouvelle phase de vente débutera le 11 mai. Lire l’article complet ici.

782 000$

C’est ce qu’aurait empoché Ciryl Gane après sa défaite face à Jon Jones, dans un match qui n’aura duré que 2 minutes, selon MMA Salaries. De son côté, l’américain et actuel champion du monde des poids lourds en MMA aurait touché 3 492 000$. Plus d’infos ici.

201

Pour rendre hommage à Kylian Mbappé, nouveau meilleur buteur du PSG, Nike lui a remis une paire de Mercurial personnalisée. Inspirée du design des chaussures avec lesquelles il a marqué son premier but avec le club, aucun détail concernant une possible commercialisation n’a encore été dévoilé. Voir les chaussures ici.

150 millions de dollars

C’est la somme qu’aurait investie CVC Capital Partners dans la WTA contre 20% des revenus commerciaux de la « WTA Ventures LLC ». Ce nouveau « partenariat stratégique » valoriserait ainsi la WTA à 750 millions de dollars. Lire l’article complet ici.

Semaine du 27 février au 5 mars

3,7 millions d’euros

C’est la somme que devrait la Juventus de Turin à l’attaquant argentin Paulo Dybala. Depuis son départ à l’AS Roma, la Vieille Dame n’a pas encore réglé la totalité du salaire à son ancien joueur. Il s’agirait de mensualités différées lors de la saison 2020-2021. Lire l’article complet sur RMC Sport ici.

150 millions

C’est le nombre d’interactions qu’a généré Al Nassr en janvier 2023 sur l’ensemble de ses réseaux sociaux. Depuis l’arrivé de Cristiano Ronaldo dans ses rangs, le club saoudien obtient une visibilité inespéré. C’est le 4e club qui a généré le plus d’interactions au monde derrière le Real Madrid (209M), le PSG (207M) et le Barça (203M). Plus d’infos sur Foot Mercato.

35

C’est le nombre d’iPhone 14 en or que Leo Messi va offrir à ses coéquipiers et staff argentins champions du monde. La société iDesignGold a ainsi personnalisé des téléphones en or de 24 carats en y affichant le nom de chaque joueur, son numéro et le logo de l’albiceleste avec 3 étoiles. Plus d’infos sur Le Figaro ici.

3

C’est le nombre d’années de la prolongation de contrat entre Norauto et le Tour de France. L’enseigne d’entretien et de réparation automobile s’est réengagée jusqu’en 2025 avec un contrat qui inclut dorénavant le Tour de France Femmes avec Zwift. Lire l’article complet ici.

8,465 milliards d’euros

C’est le chiffre d’affaires qu’a réalisé Puma en 2022. Un montant en hausse de 24,4% par rapport à 2021 (6,805 milliards €). Découvrir plus de chiffres sur le détail de ce CA ici.

0

C’est le pourcentage de cuir utilisé dans la conception dans la nouvelle Puma King Supercharge. La marque allemande a annoncé qu’elle arrêtera totalement la production de chaussures de football avec du cuir de kangourou. Voir le modèle ici.

23 millions d’euros

Selon The Athletic, c’est la somme que pourrait verser Nike au norvégien Erling Haaland dans le cadre de leur futur contrat. Déjà équipé par la marque à la virgule depuis ses débuts professionnels, leur relation avait pris fin en janvier 2022. Plus d’infos ici.

15 ans

C’est le nombre d’années qui lie la F1 au club de football anglais de Tottenham dans leur « partenariat stratégique ». À cette occasion, les deux parties ont annoncé l’installation d’une piste de karting électrique dans le « Tottenham Hotspur Stadium ». Plus d’infos ici.

56 millions

C’est le montant en euros que représentent les fonds propres de la FFF. Alors que Noël Le Graët a présenté sa démission au comité exécutif de la fédération mardi, l’institution a souhaité rappeler sa bonne santé financière liée notamment au travail de NLG. Lire l’article complet ici.

Semaine du 20 au 26 février

550 millions

C’est le nombre d’abonnés que totalise le compte Instagram de Cristiano Ronaldo. Étant déjà la personnalité la plus suivie du réseau social, CR7 devient le premier utilisateur à atteindre ce chiffre. Le GOAT des réseaux, c’est bien lui !

24€

C’est le prix le plus bas auquel certaines places de Jeux olympiques de Paris 2024 sont vendues. Alors que la première phase de vente a ouvert il y a quelques jours, son organisation a rapidement créé la polémique. Plus d’infos ici.

830 millions $

C’est la potentielle somme du contrat entre adidas et la MLS pour les 6 prochaines saisons. Le précédent contrat entre adidas et la MLS (2019-2024) était estimé à 700 millions de dollars, soit une moyenne de 116,66M$ par saison. Lire l’article complet ici.

18€

C’est le prix de « la place mystère » pour Nice – Auxerre, se tenant à l’Allianz Riviera le 3 mars prochain. Après le succès de ce dispositif mis en place pour Nice – Lille le 29 janvier dernier, le club des aiglons reconduit ce tirage au sort un peu particulier. Lire l’article ici.

4,5 milliards d’euros

C’est la somme qu’aurait dépensée l’Australie dans la construction et la rénovation d’infrastructures pour accueillir les JO 2032. Comme précisent les propos de la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, rapportés par Le Figaro, 80% des infrastructures pour les Jeux étaient déjà en place. Plus d’infos ici.

7

C’est le nombre de clubs de rugby amateur qui se verront offrir un maillot personnalisé par Kappa. La marque italienne relance son programme « Play Like A Pro », à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby en France. Lire l’article complet ici.

33 000

Plus de 33 000 supporters. C’est le nombre de spectateurs qui, selon le PSG, étaient présents dans les tribunes du Parc des Princes pour l’entraînement public du club. Ouverte aux supporters, cette séance était gratuite pour les abonnés, mais payante pour les autres. Lire l’article complet ici.

150€

C’est le prix du maillot fourth du Milan AC, créé en collaboration entre la marque parisienne Koché et Puma. La version replica, sera disponible à partir de 100€. Voir le maillot ici.

5

C’est la durée du contrat qui lie Qatar Airways à la Formule 1. La compagnie aérienne devient le nouveau partenaire global de la F1. Qatar Airways succède à Emirates qui était associé à la F1 depuis 2013. Plus d’infos ici.

Semaine du 13 au 19 février

380 000 téléspectateurs

C’est le pic d’audience enregistré par la Chaîne L’Equipe dans la nuit de dimanche à lundi pour le Super Bowl 2023 remporté par les Chiefs face aux Eagles. Un Super Bowl marqué par le concert de Rihanna à la mi-temps.

1,6 million de téléspectateurs

C’est le pic enregistré par la Chaîne L’Equipe dimanche après-midi pour la victoire de Julia Simon, Championne du monde de poursuite en biathlon. La chaîne L’Equipe était 3ème chaîne nationale avec 9,2% de PdA 4+

Semaine du 30 janvier au 5 février

92 000$

C’est le prix le plus élevé qu’atteint une place du match de NBA qui opposera les Los Angeles Lakers à Oklahoma City Thunder selon Bleacher Report. La raison de ce tarif aberrant ? Lebron James n’est qu’à 62 points (selon le classement de la NBA) de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue américaine de basket et ainsi dépasser Kareem Abdul-Jabbar. Le King tournant à une moyenne de 33 points sur ses 14 derniers matchs, on estime qu’il battra ce record non pas lors de la prochaine affiche des Lakers, mais au match suivant, le 8 février prochain à domicile contre Oklahoma d’où ce prix pharaonique.

2,3 millions

Aperçu avec un maillot de l’AS Roma datant de la saison 1997-1998 le 28 janvier dernier, Kim Kardashian a fait exploser les recherches Google sur le club italien de 2,3 millions en un seul jour. Selon l’analyse de CasinoBonusCA.com, les recherches Google des mots « AS Roma » ont augmenté de 2 894% comparés au volume de recherche moyen sur les sept derniers jours.

2

C’est le nombre de sociétés contre lesquelles Nike a porté plainte pour plagiat. D’abord Bape le 26 janvier dernier, puis Lululemon 5 jours après, la marque au swoosh est au cœur de 2 affaires judiciaires. Lire l’article complet ici.

144

C’est le nombre de matchs de football dit « suspect » dénombré par l’entreprise « Starlizard Integrity Services », spécialisé dans ce domaine, en 2022. Parmi toutes ces rencontres douteuses, 35% d’entre elles se sont déroulées en Europe (soit 51 matchs) et 32% en Asie (soit 36 matchs). Lire l’article complet ici.

250€

C’est le prix de la veste que Lacoste a confectionné spécialement pour honorer les 22 titres du grand chelem de Novak Djokovic. Ayant remporté son 10e Open d’Australie le 29 janvier dernier, son équipementier a sorti une veste avec 22 crocodiles et la mise en vente sur son site aussitôt. Résultat ? Rupture de stock ! Plus d’infos ici.

400$

C’est le prix de la paire que la marque de joaillerie Tiffany & Co. et Nike ont dévoilé le 31 janvier dernier. En plus d’une « Air Force 1 », une collection d’accessoires en argent sterling en édition limitée (de 250$ à 475$) est également disponible. Lire l’article complet ici.

0

Le club de football corse du Gazelec Ajaccio a été placé sous liquidation judiciaire par le tribunal du commerce de la ville. Le club ajaccien a donc déposé le bilan et a retiré son équipe du championnat National 3. Une triste fin pour un club qui était encore en ligue 1 lors de la saison 2015-2016. Plus d’infos ici.

5,3 millions de téléspectateurs

C’est l’audience moyenne enregistrée par TF1 dimanche soir avec la finale du Championnat du Monde de handball 2023 entre la France et le Danemark. Le pic a été enregistré à 6,4 millions.

Semaine du 23 au 29 janvier

20 milliards de dollars

C’est la somme que le fonds d’investissement public saoudien aurait formulée à Liberty Media pour racheter les droits commerciaux de la F1, selon le média américain Bloomberg. Même si cette offre a été soumise début 2022 et que la Formule 1 l’a refusé, l’Arabie Saoudite reste attentive et très intéressée si les propriétaires actuels venaient à changer d’avis. Plus d’infos ici.

1 milliard d’euros

Toujours selon le média américain Bloomberg, c’est la somme que la banque d’investissement américaine Goldman Sachs pourrait fournir à la Serie A pour développer la ligue. Le groupe souhaiterait aider le championnat italien à retrouver son apogée. L’article complet ici.

80€

C’est le prix des nouvelles chaussures de foot de Kipsta baptisé « CLR Pixel Game ». Après la « Traxium Compressor », c’est la deuxième fois depuis 2023 que Kipsta dévoile un nouveau modèle de crampon. Lire l’article complet ici.

1%

C’est le pourcentage de recettes nettes qu’adidas reversera au mouvement Common Goal suite aux ventes des ballon de la Coupe du Monde féminine 2023. Parmi les trois versions que propose adidas, celle à 150€ est déjà en rupture de stock sur le site officiel de la marque. Lire l’article complet ici.

4,5 millions

C’est le nombre de spectateurs cumulés dans un stade de Ligue 1 Uber Eats depuis le début de la saison. Ce même chiffre s’élève à 1,48 million pour la Ligue 2 BKT. Voir tous les détails des affluences de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ici.

2025

Renault devient le nouveau sponsor de Félix Auger-Aliassime, Luca Van Assche et Diede de Groot jusqu’en 2025. Lire l’article complet ici.

5 millions

C’est le nombre de spectateurs uniques du match amical qui opposait le PSG à la Riyadh Season Team. Ce chiffre, communiqué par le PSG, regroupe tous les spectateurs branchés sur les canaux premium du club : PSG.TV, Facebook, One Football, Douyin (pour la Chine), Twitch ou encore YouTube. Le club parisien annonce également avoir enregistré 2,4 millions nouveaux abonnés sur ses réseaux sociaux après le Qatar Tour 2023.

525 millions d’euros

C’est la somme qu’a dépensé Chelsea depuis que Todd Boehly en est le nouveau président. Suite aux nombreux achats que le club londonien a réalisés durant le mercato, l’UEFA a décidé d’instaurer une loi visant à limiter à 5 ans la durée d’un contrat d’une nouvelle recrue. Pour rappel, l’ukrainien Mykhaylo Mudryk s’était engagé le 15 janvier dernier chez les blues pour une durée de 8 ans. Plus d’infos ici.

Semaine du 16 au 22 janvier

15 000

C’est le nombre de personnes dans les tribunes de l’Accor Arena Paris-Bercy pour le NBA Paris Game 2023 entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls. Ce match de NBA délocalisé en France a créé l’événement à Paris. Les fans de basket peuvent également visiter la « NBA House » aux Invalides jusqu’au dimanche 22 janvier.

2,6 millions de dollars

C’est le montant de l’enchère remportée par l’homme d’affaires saoudien Mushref Al-Ghamdi pour le « ticket d’or » du match PSG – Riyad Season Team. Tous les bénéfices de cette enchère seront reversés à la plateforme caritative saoudienne Ehsan. Lire l’article sur le « ticket d’or » ici.

400 millions d’euros

C’est la clause libératoire définie par le FC Barcelone dans le contrat du jeune argentin Lucas Roman (18 ans). Le joueur évoluait jusque-là à Ferro Carril Oeste en deuxième division argentine. Le transfert a coûté 1,2 millions d’euros au Barça, mais pourrait monter jusqu’à 3,8 millions d’euros avec les bonus. La pépite jouera pour l’instant avec la réserve des Blaugranas. Plus d’infos ici.

65 000

C’est le nombre de spectateurs présents dans les tribunes du « King Fahd Stadium » à Riyad pour voir le Paris Saint-Germain affronter la Riyad Season Team emmenée par Cristiano Ronaldo, le 19 janvier dernier.

165

C’est le nombre de pays qui ont diffusé la finale de la Supercoupe d’Italie entre le Milan AC et l’Inter Milan. La France ne faisait pas partie de ces pays.

3

C’est le nombre de nouveaux maillots qu’a sorti adidas pour la sélection italienne. L’équipementier succède à Puma et les tuniques de la Squadra Azzura seront conçues à partir de matériaux 100 % recyclés. Comptez 140€ pour la version match et 90€ pour le maillot supporter. Plus d’infos ici.

50 millions d’euros

C’est le prize money de l’Open d’Australie 2023. Débuté le 16 janvier dernier, le tournoi bat son propre record en proposant cette dotation avec une augmentation de 3,4% par rapport à l’année dernière. Lire l’article complet ici.

14 février

Pour célébrer la Saint-Valentin, l’équipementier de Naples, EA7, (la section sport d’Armani), a sorti un maillot spécial pour la fête des amoureux. L’actuel leader de Série A avait déjà fait parler de lui avec un maillot édition « Halloween ». Le maillot « Saint-Valentin » est actuellement disponible au prix de 125€. Voir le maillot ici.

3,7 millions d’euros

C’est ce que rapporteront les sponsors d’Erling Haaland en 2023 au norvégien selon le magazine L’Équipe. À titre de comparaison, Kylian Mbappé touchera lui 16,6 millions d’euros.

731 millions d’euros

Ce sont les revenus générés par Manchester City sur la saison 2021/22 selon le cabinet Deloitte. La « Deloitte Football Money League 2023 » a dressée un classement des 30 meilleurs clubs européens en termes de revenu. Le Paris Saint-Germain se positionne, lui, à la 5e place.

Semaine du 9 au 15 janvier

230 millions d’€

Voilà le chiffre d’affaires qu’a réalisé Fitness Park en 2022. L’entreprise de salle de fitness française a également ouvert 31 nouveaux clubs en France, 9 en Espagne et 2 au Maroc. L’enseigne annonce vouloir augmenter de 15% son chiffre d’affaires en 2023.

2,6 millions de dollars

C’est, pour l’instant, l’offre la plus élevée dans la vente aux enchères du « Golden Ticket » pour assister au match Paris Saint-Germain contre la sélection des meilleurs joueurs des clubs d’Al Hillal et Al Nassr, le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Plus d’infos ici.

2800

C’est le nombre de poiriers qui parsèment les 2,5 hectares des vergers du futur Campus Paris Saint-Germain basé à Poissy. Non, vous ne rêvez pas, le PSG produit du jus de poire, et ce, depuis 2020. 7 variétés de poires sont récoltées et mises en bouteilles par le club. Depuis 3 ans, ce jus est une des boissons signatures proposées dans les hospitalités du Parc des Princes.

900 000€

C’est le bénéfice net affiché par la FFF sur la saison 2021/2022. La 3F a également versé 104,2 million d’euros au football amateur. « C’est la première fois que ces aides dépassent la barre symbolique des 100M d’euros. » Plus d’informations ici.



2028

Kia a prolongé son contrat avec l’Open d’Australie jusqu’en 2028 en tant que partenaire majeur. À quelques jours du début du premier tournoi du grand chelem de l’année, l’officialisation de cette prolongation s’est déroulée en compagnie de Rafael Nadal, ambassadeur du constructeur automobile sud-coréen. Lire l’article complet ici.

43 millions d’euros

C’est le chiffre d’affaires réalisé par UrbanSoccer en 2022. La société de location de terrain de foot à 5 a publié son bilan sur l’année écoulée. Résultats, 3,5 millions de clients ont foulé les 300 terrains d’UrbanSoccer en France.

Semaine du 2 au 8 janvier 2023

1,2 million

En 2022, 1 229 866 spectateurs se sont rendus au Groupama Stadium selon l’OL. En plus des supporters venus afficher leur soutien au club lors de 28 matchs l’année dernière, 6 concerts ont rassemblé 320 000 spectateurs dans l’enceinte. On vous laisse faire le calcul, sans la musique, moins d’un million de personnes ont fréquenté le stade de l’Olympique Lyonnais en 2022.

300 000€

C’est le montant record du transfert de la joueuse Bethany England qui a quitté Chelsea pour rejoindre Tottenham ce mercredi. Il s’agit du transfert de football féminin le plus élevé entre deux clubs du championnat anglais. Le record est détenu par Keira Walsh qui avait rejoint, en septembre dernier, Barcelone depuis Manchester City pour un peu plus de 450 000€. Plus d’infos sur lequipe.fr.

97%

En 2022, 97% des français étant équipés d’une télévision sont passés par la chaîne L’Équipe. Le pôle TV de L’Équipe a dévoilé ses audiences record sur l’année 2022. Lire l’article ici.

10 centimes

À partir de 2023, le prix du journal L’Équipe augmente de 10 centimes d’euros. Il faudra désormais débourser 2,30€ pour s’offrir le plus célèbre des journaux quotidiens du sport français.

200 millions d’euros

C’est donc le salaire astronomique que va percevoir chaque Cristiano Ronaldo dans son nouveau club d’Al Nassr. Ayant signé un contrat de deux ans et demi, le portugais va toucher 555 000 euros par jour, soit 385 euros par minute. C’est le plus gros contrat de l’histoire du football.



8 millions

C’est le nombre de followers sur la page Instagram du nouveau club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Avant sa signature, le compte officiel du club saoudien comptait « seulement » 860 000 abonnés. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est la personnalité la plus suivie sur Instagram avec 528 millions de followers.

Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023

13 millions d’euros

C’est le montant que rapportaient les activités publicitaires de Pelé chaque année. D’après L’Équipe, il fallait débourser 860 000€ pour utiliser son image. Décédé le 29 décembre à l’âge de 82 ans, Pelé aura marqué l’histoire du football et l’histoire du sport en général. Au cours de sa vie, il aura participé à de nombreuses publicités dont plusieurs d’entre elles sont devenues iconiques. Lire l’article complet ici.

15 833

C’est le nombre de spectateurs qui seront présents dans les tribunes de l’Accor Arena pour assister au All Star Game de la LNB. Pour la 20e édition, le match de se jouera à guichet fermé pour la 19e fois consécutives. Le match entre la sélection France et la sélection Monde sera également disponible sur beIN Sports 1 à partir de 19h.

630 000 $

C’est le montant du don d’Andy Murray à l’Unicef. En février dernier, au commencement de la guerre en Ukraine, le joueur de tennis avait décidé de reverser la totalité du prize money qu’il gagnerait cette saison à l’UNICEF. Un beau geste de la part de l’ex numéro 1 mondial. Plus d’infos ici.

615 millions d’euros

C’est le montant de mise en ligne sur les sites de paris sportifs qu’à généré la Coupe du Monde 2022. Un record ! La Coupe du Monde 2018 et l’Euro 2021 n’avaient respectivement généré « que » 366 millions d’euros et 420 millions d’euros de mises en ligne en France. Si l’on compte uniquement la finale, le match entre la France et l’Argentine a engendré près de 55 millions d’euros de mise. Lire l’article complet ici.

Semaine du 19 au 25 décembre

162,9 millions d’euros

C’est le montant des revenus du PSG lié à l’activité du Parc des Princes chaque année. Un montant révélé par le directeur de la billetterie et des hospitalités du club, Nicolas Arndt. Lire toute l’interview ici.

5€

C’est le prix de vente d’une place pour le match de basket entre Paris et Patras. Pour « contrer » la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc, Paris Basketball a réduit le prix de ses places. Lire l’article complet ici.

18,8 millions

C’est le nombre de téléspectateurs en cumulé enregistré par la chaîne beIN SPORTS entre le 20 novembre et le 10 décembre dernier selon Médiamétrie. Plus d’infos ici.

1 million de dollars

C’est le prize money empoché par le joueur de tennis Taylor Fritz qui a remporté le tournoi exhibition de la Diriyah Tennis Cup en Arabie Saoudite. L’américain a dominé en finale Daniil Medvedev. Les joueurs présents vont également toucher une somme d’engagement. Lire la suite sur 7sur7.be

600 millions d’euros

C’est le prix estimé du Stade de France par le service des Domaines comme le rapporte le journal L’Equipe. Le quotidient sportif rappelle que le stade est géré par le consortium Stade de France associant Bouygues et Vinci pour le compte de l’État jusqu’en 2025. Lire l’article sur lequipe.fr

Semaine du 12 au 18 décembre

25€

C’est le prix de la visite du Parc des Princes pour un adulte. Comptez 15€ pour un enfant de moins de 13 ans. Jusqu’au 22 décembre, le PSG a installé un marché de Noël couvert entre la tribune Boulogne et la pelouse. Plus d’infos ici.

31 milliards de dollars

C’est la valorisation de la société américaine Fanatics après une levée de fonds de 700 millions de dollars. S’étant imposé comme un géant du merchandising dans le sport, l’entreprise n’a pas finit de faire parler d’elle. Lire l’article complet ici.

2022

En 2022, l’athlète de l’année s’appelle Stephen Curry selon Sports Illustrated. Champion NBA, MVP des Finales et validation d’un diplôme de sociologie à l’université de Davidson, voilà les raisons de son sacre selon le journal américain. Décerné depuis 1954, c’est la deuxième fois que Curry remporte ce prix puisqu’en 2018, Sports Illustrated avait récompensé l’ensemble des Golden State Warriors.

Semaine du 5 au 11 décembre

94 500€

C’est la somme que vont se partager Fernando Belasteguin et Arturo Coello, vainqueurs du Premier Padel Major disputé à Mexico, soit 47 250€ par joueur. Ce tournoi est le 4ème et dernier « Major » de la saison, le plus haut rang des tournois du nouveau circuit géré par la Fédération Internationale de Padel (FIP) et Qatar Sports Investments (QSI).

10 000 francs suisses

C’est le montant de l’amende que devrait régler personnellement Kylian Mbappé pour avoir manqué des points presse obligatoires liés à son titre d’homme du match (récompense sponsorisée par Budweiser) lors de la Coupe du Monde Qatar 2022.

La semaine dernière, le journal L’Equipe rappelait que l’attaquant des Bleus avait séché les deux conférences après les matchs contre l’Australie et le Danemark. Après un premier avertissement, la Fédération Française de Football a reçu une amende dont le montant serait selon le règlement FIFA rappelé par L’Equipe de 10 000 francs suisses (environ la même somme en euros). « Je m’engage à la payer personnellement » a précisé dimanche Mbappé lors de son point presse après avoir été désigné une nouvelle fois « Man of The Match » contre la Pologne. « Il ne faut pas que la fédération paye pour ma décision personnelle ». L’attaquant français a notamment justifié ces absences devant la presse par sa volonté de « se concentrer sur la compétition et de ne pas perdre d’énergie ».

EDIT : Selon Le Parisien, la FFF n’aurait pas reçu d’amende mais uniquement une lettre d’avertissement.

—

Semaine du 28 novembre au 4 décembre

11,3 millions de téléspectateurs

Mercredi 30 novembre, TF1 a enregistré une audience moyenne de 8,8 millions de téléspectateurs et un pic à 11,3 millions pour le match Tunisie – France, 3ème match de poule des Bleus dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Le match (coupe d’envoi à 16h) a enregistré une part d’audience de 82% sur la cible des hommes 25-49 ans.

Plus de 200 millions d’euros par an

Selon le média espagnol Marca, Cristiano Ronaldo, libre de tout contrat, aurait trouvé un accord avec le club d’Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le chiffre de 200M€ par an et ainsi évoqué incluant les salaires et les contrats publicitaires. Lire sur lequipe.fr

75 000 dollars

La somme empochée par un spectateur lors du match NBA Los Angeles Lakers – Indiana Pacers. Le fan des Lakers a réussi un shoot du milieu de terrain (halfcourt shot), animation sponsorisée par MGM.

🤯 A @Lakers fan just hit a halfcourt shot for $75,000! pic.twitter.com/wzDXnJfiSS — NBA (@NBA) November 29, 2022

42 millions

C’est l’audience enregistrée par la chaîne FOX et les plateformes de streaming du groupe jeudi soir (Thanksgiving) pour le match de NFL entre les New York Giants et les Dallas Cowboys. Un record pour un match de saison régulière dans l’histoire de la ligue.

Semaine du 21 au 27 novembre

11,6 millions

C’est l’audience moyenne du match France – Danemark samedi 26 novembre à 17h00 sur TF1. Le second match des Bleus (co-diffusé également sur beIN SPORTS) dans cette Coupe du Monde Qatar 2022 a enregistré un pic à 14,6 millions et une part d’audience (PDA) de 36% sur les 4 ans et +.

70€

Le prix de la place en bord de parquet (courtside au 1er rang) pour le match de Betclic Elite entre le Paris Basketball et Le Portel à la Halle Carpentier ce dimanche 27 novembre (17h). Pour en profiter, c’est ici

1,5 million

Le jeu « MonPetitProno », jeu de prono gratuit développé par les équipes de Mon Petit Gazon truste la 1ère place des App gratuites en France depuis 10 jours à l’occasion de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. MPP revendique ainsi 1,5 million de joueurs. L’application avait enregistré 850 000 joueurs en 2018 et 1,1M pour l’Euro 2020)

50,06%

C’est le pourcentage des joueurs de la Coupe du Monde de football Qatar 2022 qui portent des chaussures Nike à leurs pieds selon les chiffres compilés par le site Footpack. Les détails sur les crampons du mondial à lire ici (infographie).

500 000

La course virtuelle Virtual Regatta Offshore organisée en marge de l’édition 2022 de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe a enregistré la participation de 500 000 bateaux. Un record.

40 millions d’euros

Le Paris Saint-Germain a proposé 40 millions d’euros à la Mairie de Paris pour acheter le Parc des Princes. Lire l’article sur lequipe.fr

46,5 millions d’euros

Suite à l’annulation à la dernière minute de la vente d’alcool aux abords des stades de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la marque de bières Budweiser pourrait bien demander une compensation à l’instance. Selon The Sun, Budweiser pourrait demande une ristourne de quelques 40M£, soit environ 46,5 millions d’euros sur le prochain contrat qui concerne la Coupe du Monde 2026 organisée aux USA, Canada et Mexique. Lire plus sur 90min.com

20,4 millions

Le nombre de téléspectateurs cumulés devant le XV de France sur France 2 pour la Tournée d’Automne 2022. Un chiffre qui additionne les pics enregistrés par les 3 matchs disputés ces dernières semaines.

entre 10 et 15%

C’est le pourcentage des parts du Paris Saint-Germain qu’un fonds d’investissement américain pourrait acquérir selon L’Equipe. Lire l’article sur lequipe.fr ici

440 millions de dollars

C’est la dotation financière (prize money) qui sera distribuées par la FIFA aux 32 équipes qui participent à la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Combien empochera le vainqueur ? La réponse ici

15 milliards d’euros

C’est la valeur marchande des quelques 831 joueurs qui participeront à la Coupe du Monde au Qatar. L’anglais Jude Bellingham est le joueur qui détient la valorisation la plus élevée avec 202 millions d’euros selon le CIES. Lire l’article ici.

Semaine du 7 au 13 novembre

12€

C’est le prix de la ballade organisée par l’équipe cycliste Arkéa-Samsic en périphérie de Rennes le 11 décembre prochain. Au programme, une ballade à vélo avec les pros de 30 ou 60 kilomètres.

35 000€

C’est le montent perçu par les clubs de baskets français suite à la collaboration entre la MAIF et la FFBB et le programme de développement écoresponsable du basket amateur. Cette saison, les points marqués par les Équipes de France masculine et féminine seront convertis en fontaines à eau destinées à être installées dans les clubs récipiendaires.

4

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) a fait signer 4 chartes aux opérateurs de jeux d’argent avant le Coupe du Monde 2022. Ces accords concernent la publicité.

10,5 et 11 millions d’€

C’est le budget total de la 12e édition de la Route du Rhum. Pour en savoir plus sur les principaux chiffres business de la course compilés notamment par l’association Sporsora, c’est ici.

804 000

C’est le nombre de téléspectateurs moyen sur cette saison 2022 de MotoGP branchés sur Canal+. Un record pour la chaîne concernant la moto. Près de la moitié des abonnés ont moins de 50 ans, et 30% sont des femmes selon la chaîne.

4

C’est le nombre de pièces de la collection « Passe D » confectionnées par la FFF et les supporters. Un bob, un hoodie, un tee-shirt, mais aussi une casquette sont disponibles.

1,57M$

Le prize money que va empocher Caroline Garcia avec son titre au WTA Finals 2022, le Masters de tennis féminin. Infos ici

75M$

La somme que va empocher le businessman américain James Franklin McIngvale alias « Mattress Mack » après avoir parié 10 millions de dollars sur une victoire des Houston Astros lors des World Series, la finale de Major League Baseball (MLB). Plus d’infos ici

13

C’est le nombre de clubs amateurs qui verront leurs installations rénovées grâce au programme « Xbox FC » lancé par la FFF et Xbox. Plus d’infos ici

Semaine du 31 octobre au 6 novembre

4,3 milliards

C’est le nombre de buts inscrits sur le jeu FIFA 23 selon EA SPORTS, 23 jours après son lancement. 1,7 milliard de matchs disputés à travers 200 pays. Plus d’infos ici.

3 000€

C’est le prize money partagé entre le vainqueur et le finaliste de l’eSport Rolex Paris Masters. Disputé sur le jeu « Mario Tennis Aces », c’est le premier tournoi eSport du Masters 1000 parisien. Lire l’article ici.

28

C’est le nombre de matchs que diffusera TF1 lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les 28 affiches les plus prestigieuses du tournoi, dont chaque match de l’Équipe de France. Plus d’infos sur le dispositif de la chaîne ici.

300€

C’est le prix de vente de la réédition des crampons adidas de Zinédine Zidane de la Coupe du Monde 2006. Les Predator Absolute dorées sont vendues en édition limitée. Acheter sur adidas.fr

299,99€

C’est le prix des crampons Nike de Cristiano Ronaldo qu’il portera lors de la Coupe du Monde 2022. Ce prix est celui de la paire la plus haut gamme. Voir l’inspiration du modèle ici.

50

C’est le nombre de clubs de football amateur qui verront leur maillot dessiné par Bled FC. Une opération lancée par Uber Eats et la FFF. Lire l’article ici.

120€

C’est le prix des 31 maillots third du Téfécé floqués du logo Visionnaire, la marque de Bigflo et Oli. 310 autres exemplaires vendus à 85€ étaient disponibles en ligne et dans certaines boutiques de Toulouse. Un succès et un sacré buzz. Lire l’article ici.

300 000

Ce vendredi, le musé de l’AS Saint-Étienne a enregistré son 300 000ème visiteur. Comme quoi, même en Ligue 2, les supporters restent sensibles à l’incroyable histoire du club.

17M€

La somme minimum qu’aurait pu empocher en plus l’Olympique de Marseille en cas de qualification en 1/8e de finale de Champions League en primes UEFA selon le journal L’Equipe.

Semaine du 24 au 30 octobre

7 millions de dollars

C’est le montant de l’amende que devra payer l’écurie Red Bull. Infligée par la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) suite au dépassement du plafond budgétaire, cette sanction s’accompagne d’une réduction de 10% du temps de développement de la monoplace en soufflerie. Plus d’infos ici.

11

11 jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Netflix va sortir un documentaire explosif sur les scandales qui entourent la FIFA. Voir l’article et la bande-annonce ici.

1,4 milliard de dollars

C’est le prix que coûterait la construction du prochain stade des Buffalo Bills, franchise de NFL, prévu pour 2026. Lire l’article ici.

2027

Canal+ a annoncé l’acquisition des droits de diffusion en exclusivité de la ligue ARES Fighting Championship jusqu’en 2027. Plus d’infos ici.

2,86 milliards de dollars

C’est la valeur moyenne d’une franchise NBA aujourd’hui selon Forbes. Le magazine américain a sorti un classement sur la valeur des 30 franchises NBA en 2022. Golden State Warriors arrive en tête avec… Lire l’article ici.

-50%

Le montant du contrat de diffusion des Coupes d’Europe de rugby (co-diffusé entre beIN SPORTS et France Télévisions) serait passé de 30 à 14 millions d’euros selon L’Équipe. Plus d’infos ici.

100

C’est le nombre de match consécutifs à guichet fermés au Parc de Princes. Un record pour le Paris Saint-Germain. Lire l’article ici.

2,1 M€

Voici les indemnités totales de transferts dans le football féminin en 2021, un record. Lire plus sur l’équipe.fr.

250 M€

C’est le manque à gagner annoncé par adidas suite à l’officialisation de la rupture de leur collaboration avec Kanye West. Lire l’article ici.

2 millions

C’est le nombre cumulés de téléspectateurs en moyenne par journée de TOP 14 sur Canal+ depuis le début de la saison 2022-2023. Un chiffre en hausse de 12% comparé à la saison dernière. Plus d’infos ici.

250 000€

C’est le chiffre d’affaires annoncé par le Paris Basketball à la suite de la réception de l’AS Monaco à Roland-Garros. Une opération réussie pour le club parisien. Le bilan en détail ici.

2036

Le Mexique a annoncé sa candidature aux Jeux Olympiques de 2036. La candidature a été approuvée par le Comité International Olympique (CIO) et est la seule officielle pour le moment. Lire plus sur Ouest-France.fr

1,57 million de téléspectateurs



Le pic d’audience annoncé par CANAL+ pour le match entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haifa en UEFA Champions League. Un match diffusé à 21h mardi sur la chaîne CANAL+FOOT. L’audience moyenne est à 1,35 million.

836 355€

Le montant qu’empochera le vainqueur du Rolex Paris Masters 2022. Les détails du prize money du tournoi de tennis disputé à l’Accor Arena du 29 octobre au 6 novembre à découvrir ici.

22 à 23 millions d’euros

C’est le budget ambitionné par le club de basket LDLC ASVEL dans les 5 à 7 ans à venir. Le président délégué Gaëtan Muller nous a partagé de nombreux chiffres économiques dans une interview à lire ici.

800

Le nombre de sociétés représentées au Sportel Monaco 2022. L’affluence approchera les 2 000 participants entre exposants et visiteurs. Interview à lire ici

630 millions d’euros

C’est la somme selon « Le Parisien » que pourrait empocher Kylian Mbappé de la part du PSG sur les 3 saisons à venir, entre salaires et primes. Plus d’infos ici

Semaine du 17 au 23 octobre

97,5%

D’après une étude réalisée par Footpack, 97,5% des joueurs titulaires de Ligue 1 jouent avec des crampons adidas, Nike ou Puma. Seulement 10 joueurs, ne portent pas une de ces 3 marques. Lire l’article ici.

115,90€

C’est le prix du maillot (avec flocage et badge) version supporter de l’OM. C’est le plus cher du championnat de France devant celui du PSG (114,99€) et de Lorient (114€) selon l’étude Footpack. Lire l’article ici.

8 000€

C’est le prize money total distribué pour le Banque Populaire Surf Tour 2022 à Hossegor (25-27 octobre. 4 000€ pour les hommes et 4 000€ pour les femmes. 1er : 2000€, 2e : 1000€, 3e : 600€ et 4e : 400€.

65 000 personnes

C’est la capacité d’accueil pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, dont 30 000 en accès gratuits, qui se déroulera sur les Champs-Elysées et la Place de la Concorde. Il y aura donc 35 000 billets qui seront mis en vente pour ce temps fort.

45 000

Le nombre de bénévoles que recherchent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Rendez-vous à partir de mars 2023 pour candidater au programme des volontaires.

2 ans de prison et 10 M€

C’est ce que réclame la justice espagnole à Neymar Jr, accusé de corruption quant à son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013. Lire sur eurosport.fr

1 M€

C’est ce que Karim Benzema va toucher comme prime de la part du Real Madrid pour son Ballon d’Or 2022, selon As. Lire sur rmcsport.fr

2,5 millions de téléspectateurs

C’est le nombre de le téléspectateurs branchés sur la chaîne L’Équipe lors de la remise du Ballon d’Or à Karim Benzema. Plus d’infos ici

11M$

C’est l’investissement qu’a prévu EA SPORTS pour contribuer à la croissance du football féminin. Lire plus ici

2 000

Sur la thématique « Jeunesse & Sport », le département des Hauts-de-Seine va inviter 2 000 jeunes pour assister au match de Top 14 qui opposera le Racing 92 à Montpellier ce samedi.

50M€

C’est la somme que le tribunal espagnol a ordonné de « geler » suite à un retard de paiement de beIN Sports à la Liga. Lire sur lequipe.fr

270m2

La superficie du premier magasin NBA ouvert en Afrique à Sandton City à Johannesbourg (Afrique du Sud). Un point de vente ouvert par NBA Africa et Shesha.

2026

Il y a quelques jours, le Real Madrid a officialisé la prolongation de son contrat avec Emirates jusqu’en 2026 (4 saisons). La compagnie aérienne est le sponsor maillot du club espagnol depuis 2013.

6 800€

Le prix de la place HT pour vous offrir la prestation VIP « Gold Experience » pour le Centenaire des 24 Heures du Mans organisé en 2023. Plus d’infos ici

500€

À l’aube de la nouvelle saison NBA, YOP reconduit le programme solidaire lancé fin 2020 avec Rudy Gobert. Les contres réussis par le français sous les couleurs de Minnesota seront monétisés à hauteur de 500 euros pour réhabiliter le playground historique de la ville de Saint-Quentin sur lequel Rudy Gobert a fait ses premiers pas de basketteur. L’inauguration est prévue courant 2023.

Semaine 10-16 octobre

209 millions de dollars

C’est la somme que va redistribuer la FIFA aux clubs à l’occasion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Programme de Répartition des Bénéfices aux Club prévoit ainsi environ 10 000$ pour chaque jour passé par un joueur en sélection, du début de sa préparation officielle jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition.

4

Les Championnats du monde de ski Courchevel Méribel 2023 ont signé 4 nouveau contrats de licensing :

Exod Studio pour le jeu de société officiel nommé Winteracing

Sport à l’Affiche pour 8 affiches design

Marchill Socks pour une collection de 4 chaussettes de ville et de ski

Hop&Down pour une gamme de sous-vêtement et d’accessoires mode

49 millions d’euros

C’est le salaire que toucherait Erling Haaland cette saison à Manchester City. Révélé par le Daily Mail, le norvégien toucherait 900 000 de livres sterling par semaine, soit peu ou près un million d’euros, soit environ 4M€ par mois.

2 ans

C’est la durée du contrat de Naming signé entre le HBC Nantes et Neodif concernant l’appellation du Hall XXL du Parc des Expositions de la Beaujoire. Le Hall XXL est donc désormais rebaptisé « Neodif XXL » lors des évènements organisés par le club de handball.

69€

C’est le nouveau prix promotionnel de l’abonnement « Pass Ligue 1 » de Prime Prime Video pour suivre le reste de la saison 2022-2023 avec 80% des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Ce dimanche, la chaîne diffuse le classico PSG-OM en exclusivité. Pour en profiter, c’est ici [partenaire]

280€

Le prix des crampons les plus haut de gamme d’adidas dévoilés pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Infos ici

140€

C’est la somme qu’il faudra débourser pour s’offrir le maillot version joueur de l’Equipe de France pour le Mondial 2022. Comptez 90€ pour la version supporter. Infos ici

2025

L’horloger Suisse Oris devient Chronométreur officiel de la Ligue 1 jusqu’en 2025. Plus d’infos sur le contrat ici

8 117 spectateurs

C’est l’actuel record d’affluence pour un match du Paris Basketball que s’apprête à battre le club parisien ce dimanche avec son match organisé à Roland-Garros contre l’AS Monaco. L’affluence pourrait dépasser les 10 000 spectateurs.

25

Le célèbre Loto Foot a récemment célébré ses 25 ans. A lire ici

500 000 € par an

La LNR a annoncé cette semaine renforcer son soutien financier aux dispositifs de reconversion des joueurs et entraîneurs professionnels mis en place avec les partenaires sociaux PROVALE, UCPR et TECH XV destinés à préparer et accompagner au mieux les acteurs du jeu dans leur après-carrière.

10 000€

Le montant du chèque qu’ont reçu les vainqueurs de la Copa Coca-Cola organisé par la FFF pour financer une initiative de développement du club.

10,1 M$

Le prix de vente aux enchères d’un maillot porté par Michael Jordan en 1998, c’est la maillot le plus cher de l’histoire ! Lire la suite sur Basketusa.com

128 M$

Les revenus sur cette saison (salaires et sponsoring) de Kylian Mbappé selon Forbes. Il devient pour la première fois le sportif le mieux payé au monde sur 12 mois. Roger Federer désormais « retraité », c’est Cristiano Ronaldo qui arrive en tête du classement des revenus sponsoring avec 60M$. Lire la suite ici

124,5 M$

C’est le salaire que touchera Lebron James cette saison 22-23 toujours selon Forbes. Le joueur des Lakers occupe cette place pour la 9ème année consécutive. Plus d’infos ici

294 000

Le nombre d’écoutes du podcast Dans la Tête d’un Coureur au mois de septembre 2022.

4

Les fédérations de football du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande ont présenté leur candidature commune pour l’EURO féminin 2025 de l’UEFA.

15

Le nombre d’ambassadeurs de l’horloger Hublot impliqués dans la campagne promotionnelle pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le casting ici

21,67 %

Qatar Sports Investment (QSI) a annoncé son intention d’acquérir 21,67 % du capital du Sporting Braga. Lire plus