Sportfive devient l’agence commerciale exclusive de la Fédération Française de Handball

Ce matin, l’agence de marketing Sportif Sportfive a officialisé la signature d’un accord exclusif avec la Fédération Française de Handball.

Dans le cadre de cet accord, Sportfive accompagne « dès maintenant la Fédération sur le développement de ses revenus sponsoring en France et à l’international. Un nouveau partenariat stratégique à moins d’un an des Jeux, qui se traduira notamment par une refonte des offres commerciales de la Fédération » précise le communiqué.

SPORTFIVE et la Fédération française de handball unissent leurs forces pour écrire l’histoire, ensemble 🤜🤛 🗞️. https://t.co/SL9iLBAvdB pic.twitter.com/pvZcdTIGye — FFHandball (@ffhandball) September 7, 2023

« Depuis toujours, à la Fédération, nous sommes attachés à ce que la performance ne soit pas que sportive, mais également sociale, sociétale et économique. C’est dans cette dynamique, que nous avons échangé avec les acteurs du marché ces derniers mois et choisit de construire une collaboration exclusive et durable avec Sportfive dès 2023 pour valoriser au mieux la marque handball dans l’héritage des Jeux » ajoute Philippe Bana, Président de la Fédération française de handball, dans un communiqué. « Avec Bertrand Gille, en charge de la nouvelle marque Handball, nous sommes sereins sur la vision commune et la qualité de la collaboration à venir entre les équipes de Laurent Moretti et les équipes fédérales pour franchir ce cap économique rapidement ; et bien au-delà inventer de nouveaux modèles pour notre sport ».

Par le passé, la Fédération Française a notamment collaboré avec l’agence Infront.