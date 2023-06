Stage Front s’offre le Naming du stade du RCD Espanyol de Barcelona rebaptisé « Stage Front Stadium »

En début de semaine, le RCD Espanyol de Barcelone a officialisé la signature d’un contrat de Naming pour son stade avec Stage Front.

La société américaine spécialisée dans le ticketing profitera bien évidemment de ce stade pour utiliser et mettre en place ses différentes solutions de billetterie et notamment la gestion et l’expérience VIP.

« Je suis ravi de collaborer avec le RCD Espanyol, un club reconnu pour sa riche histoire, sa base de fans passionnés et son engagement envers l’excellence sur et en dehors du terrain » déclare Karl Roes, PDG de Stage Front, dans un communiqué. « Ce partenariat stratégique s’aligne non seulement sur nos valeurs fondamentales , mais nous offre également une opportunité unique de renforcer la présence de notre marque et de nous engager auprès des passionnés de sport du monde entier. »

