Suivez les conférences du « SPORTBIZ Europe 2023 » à distance et en vidéos avec le pass digital (75€)

Sport Buzz Business est Partenaire Media de SPORTBIZ Europe.

Du 17 au 20 octobre, Barcelone accueille la 4ème édition du SPORTBIZ Europe, congrès dédié au sport business organisé par la société Good Morning Sports.

Pendant 4 jours, les participants auront accès à un cocktail de bienvenue avec vue panoramique sur la ville, deux jours de conférences à l’ancienne brasserie Estrella Damm, et une quatrième journée de visites et ateliers, dont le Barça Immersive Tour et la Fondation Barcelona Capital Náutica.

Notons qu’il est possible de suivre les deux jours de conférences (mercredi et jeudi) à distance avec une offre disponible au prix de 75€. Les vidéos seront disponibles à la demande pendant 3 mois et vous pourrez également utiliser l’application de networking des participants.

Parmi les institutions qui ont confirmé leur présence, on retrouve le Comité International Olympique, la FIBA, la LALIGA, la Bundesliga, l’Euroligue, l’Ironman, le FC Barcelone, Fanatics, Cupra, l’Institut Johan Cruyff,…

Cette année, le congrès se concentrera sur des sujets comme la Fan Experience, le sponsoring et les activations, le contenu, les audiences mondiales et les solutions innovantes, le web3,… Les discussions porteront sur la bataille pour attirer l’attention des fans, la création de contenu autour des athlètes, les prochains Jeux Olympiques de Paris, ou encore les stratégies de génération de revenus.

SPORTBIZ EUROPE 2023 starts tomorrow!

Day 1: Welcome Cocktail 🍹

Day 2 & 3: +50 international Speakers, Panels & Conferences.

Day 4: Field Visits.

Let’s meet at the Sports Business European Congress! October 17-20.#SPORTBIZEUROPE #Barcelona #SportsIndustry #Networking pic.twitter.com/iXtp4XetQc — Good Morning Sports (@GMorningSports) October 16, 2023

Le programme des conférences « SPORTBIZ Europe 2023 »

Mercredi 18 octobre 2023

Jeudi 19 octobre 2023