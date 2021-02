Super Bowl – La marque de bière Miller Lite s’invite dans le Big Game avec une longue URL improbable

En cette semaine de Super Bowl qui se disputera ce dimanche, de nombreuses marques intensifient leur prise de parole autour du Big Game.

Pour le Super Bowl, il y a ceux qui payent le prix fort pour s’offrir 30 secondes de visibilité et ceux qui surfent sur l’évènement. A l’ère des réseaux sociaux et de la viralité, de nombreuses marques misent sur l’ambush marketing pour faire parler d’eux.

Dernier exemple en date avec la marque de bière Miller Lite qui a décidé de communiquer autour de son concurrent Michelob Ultra qui aura un spot pour le Super Bowl (avec Serena Williams notamment).

Accompagné de l’agence DDB, Miller Lite prend la parole de manière décalée avec la création d’une URL improbable et très longue. Le but ? Faire perdre 1 colorie à celles et ceux qui taperont l’adresse dans leur navigateur, 1 calorie étant la différence entre la bière légère Miller Lite (96 calories) et Michelob Ultra (95 calories). « Profiter d’une bière avec plus de goût vaut la calorie supplémentaire » précise la marque dans son communiqué.

L’URL, le 7 février prochain, permettra aux 5 000 premiers participants de remporter un pack de 6 bières Miller Lite. Pour accompagner le lancement de sa campagne, la marque s’est payée une campagne de publicité dans le New York Times ainsi que dans deux journaux locaux des régions des deux bières.