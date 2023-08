Tennis – Babolat prolonge avec Carlos Alcaraz et signe un nouveau contrat de partenariat de 7 ans jusqu’en 2030

En marge de l’US Open 2023, Babolat a officialisé jeudi 24 août à New York la prolongation de son contrat de partenariat avec Carlos Alcaraz jusqu’en 2030.

Dans le détail, l’actuel numéro 1 mondial a signé un nouveau contrat de 7 ans (2024-2030) avec l’équipementier français. Un contrat longue durée stratégique pour la marque française qui s’assure un ambassadeur de premier plan capable de faire vendre des raquettes, à la manière d’un Rafael Nadal. Pour rappel, Babolat réalise un peu plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et s’appuie sur d’autres têtes d’affiches membres du TOP 20 ATP comme Holger Rune Rune, Félix Auger-Aliassime Cameron Norrie et Rafa Nadal.

Comme le majorquin, Carlos Alcaraz utilise des raquettes Babolat depuis son enfance. Pour « Carlitos », c’est le cas depuis ses 10 ans. A 13 ans, il signe un contrat international avec la marque lyonnaise.

« Je me sens comme un membre à part entière de la famille Babolat et il y a des gens chez Babolat que je considère comme faisant partie de mon équipe. Ils écoutent attentivement mes besoins et mes remarques. C’est un échange constructif et constant qui va dans les deux sens. C’est pourquoi j’ai toujours été satisfait des performances et des sensations offertes par les cadres et le cordage. La prolongation de ce partenariat à long terme est donc tout à fait logique. » précise Carlos Alcaraz dans un communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Lors de notre dernière étude sur les équipementiers du TOP 100 ATP (raquettes, chaussures, textile) réalisé au mois de mai, Babolat occupait la 3ème place des marques de raquettes les plus utilisées avec 16 joueurs derrière Wilson et Head. Sur le gratin du tennis mondial, le TOP 20, la marque française grimpe même sur la seconde marche.

« Il est une source d’inspiration pour la jeune génération et pour tous les amateurs de tennis » – Eric Babolat

« Pour nous, le sport n’est pas seulement une question de succès, mais aussi d’attitude et de valeurs. Carlitos Alcaraz est un modèle admirable qui partage nos valeurs : « No gut, no glory ». Il est une source d’inspiration pour la jeune génération et pour tous les amateurs de tennis. Vous avez pu constater à quel point les gens l’encourageaient à Roland Garros et à Wimbledon. Son énergie positive, sa créativité sur le court, son grand esprit sportif et son plaisir pur de jouer au tennis touchent tout le monde » ajoute Eric Babolat, le Président de la société éponyme. « Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation avec Carlitos, commencée il y a 10 ans alors qu’il n’avait que 10 ans, pour au moins sept années supplémentaires, et de travailler avec lui pour inspirer l’histoire et le monde du tennis. »

Vainqueur de 2 tournois du Grand Chelem (US Open 2022 et Wimbledon 2023), Carlos Alcaraz utilise depuis un an le cadre Pure Aero 98, « une version actualisée de la Pure Aero VS », et le cordage RPM Blast jauge 130/16.

Reste à savoir si comme Rafael Nadal, Nike misera sur Carlos Alcaraz sur le long terme pour la partie textile et chaussures…

A lire aussi